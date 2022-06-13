韓劇《還有明天》太催淚　陰間使者拯救輕生人，為體悟「活著」真諦

文／女子學

韓國漫改劇已成顯學，不少高人氣作品改編的連續劇，往往都會是品質保證，如安孝燮、金世正主演的《社內相親》，或是在百想藝術大獎掃下許多獎項的《D.P：逃兵追緝令》，想必都讓觀眾留下深刻的印象。《還有明天》為韓國MBC製作的漫改韓劇，本劇改編自同名漫畫，並由《Alice》金喜善、《戀慕》路雲、《某一天滅亡來到我家門前》李洙赫主演，講述陰間使者試圖去阻止人們自殺的故事。

▲《還有明天》為韓國MBC製作的漫改韓劇（圖／《還有明天》劇照，下同）



《還有明天》採單元劇的形式，講述每個選擇自殺的人，在他們的人生都有著坎坷的遭遇，對於最終不幸的結果，往往都是用盡全力之後仍是無從改善，「自殺」便成了生命中最後一次勇敢的決定。關於自殺議題，不論是韓國或是台灣，均是屬於相對敏感的題材，在本劇中更是將其連結性侵、校園霸凌等黑暗的社會議題，但別因為題材較為沉重而避而遠之，在晦暗的劇情氛圍所看見的人性光輝，亦是以另一種方式治癒劇迷。

他們是比誰都想要活下來的人們，所做的最後掙扎。

《還有明天》中，由有著192公分高挑身材的路雲，演出易受情感牽制，並總是不吝釋出善意幫助他人的男主角崔俊雄。崔俊雄擁有諸多證照卻總是求職無果，面對現實的不公總能用其開朗的個性面對，卻沒想到如此「濫好人」的個性，竟將俊雄捲入一場自殺意外，使他陷入了長達三年的昏迷。為了對意外的發生賠不是，陰間企業「走馬燈」選擇招募他的靈魂，以利益交換的方式將俊雄納入麾下，成為陰間使者的一員。

在《還有明天》的設定中，陰間企業走馬燈由諸多部門組成，而俊雄最終選擇的，竟是負責拯救輕生者的「危機管理組」，並踏入拯救受傷靈魂的奇幻旅程。對於輕生者，過往社會普遍存在一種敵意，常會以「不負責任」、「逃避現實」去非議這些人的決定，但劇中強調的，是每個輕生者背後一言難盡的辛酸苦楚，「他們只是想笑著過平淡的生活，而不是想死。」在對他人最後的掙扎，選擇冷眼冷語的旁觀者，是否真正去理解對方經歷的苦痛？

人生在世，總有一天會在某刻發現，原來這一切都是為了今天。

成為拯救輕生者的陰間使者後，俊雄看見了過往人生所沒有注意到的人性脆弱面，但善於設身處地為人著想的俊雄，更能以溫柔的方式幫助每個在生命十字路口中徘徊不定的人們。「活著是為了什麼？」這樣的問題，當有多少人便能有多少種不同的答案，但在開啟了人生的漫長旅程後，總有一天會有種「活著真好」的體悟，為了那一刻而活著，正是《還有明天》對於此問題的答案。

「自殺」之所以屬於不易處理的題材，在於其牽涉的人性黑暗面未必能被想輕鬆看劇的觀眾所接受，再加上為了營造動人溫馨的情節，有時會有過於美化輕生行為的劇情安排，一有拿捏不慎便會惹來罵聲；或許正因如此，再加上難以帶入演員情緒及冷飯熱炒的問題，《還有明天》從開播以來，在韓國的收視率節節敗退，最新一集甚至不到第一集收視率的一半。

不過，這樣的收視表現也不能代表劇集是優或劣，因其同期有《我們的藍調時光》、《現在很美麗》等高人氣作品瓜分聲量，且該時剛完結的《社內相親》仍有高檔人氣。關於生命的意義，我們大多未曾認真思考過它的答案，在《還有明天》中，看見不同人生的遭遇，或許能在流淚的過程中得到屬於自己的答案。

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