凱特王子妃不到2,000元Zara外套必收　「平價時尚女王」再發威

▲凱特王子妃拜訪支持弱勢幼兒的慈善團體Little Village，身穿1,990元的Zara白色西裝外套。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

歷經4天慶祝英國女王伊莉莎白女王二世登基70周年白金禧慶典的滿檔行程，凱特王子妃休息一日後，昨已展開公務行程，有別於參加慶典以知名設計師品牌為主，她穿回平價時尚品牌，身穿Zara不到2,000元不到的白色西裝外套搭配黑色西裝褲，參訪支持5歲以下弱勢幼兒的寶寶銀行Little Village，幹練穿搭為都會女性做完美示範。

凱特長期關心婦女與教育議題，因此親自拜訪慈善團體Little Village，了解倫敦最大的寶寶銀行如何運作與所需，繼續提供5歲以下幼兒完善的物資與支持。當天她以俐落造型現身，所穿的白色無翻領合身西裝外套為Zara本季新品，是上班族衣櫃內必收藏的百搭款，另有藍色、紅色、綠色、黃色等活潑款式。

▲凱特的手拿包為Zara姊妹牌Massimo Dutti約4,000元的編織包。（圖／路透社）

昨凱特所使用的白色編織手拿包，也不是動輒數萬元的精品品牌，是Zara姊妹牌Massimo Dutti約4,000元的包款，附背帶可側背，她將平價品牌穿出高級質感，無怪乎被封為「平價時尚女王」。

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