LIFE・經典／全木造百貨現身澀谷街頭　0101打造全新形象的商場風景

▲澀谷丸井百貨0101的新樣貌，採大量原木式建築。（圖／翻攝Foster+Partners官網，以下同）



記者蔡惠如／綜合報導

相信常去日本旅遊的人，絕對會記得這流行聖地的澀谷丸井百貨0101，已經超過50年歷史的丸井，也即將迎來大變身，整個建築間打掉重練，且融入時下最新的永續趨勢，與英國知名的建築事務所Foster + Partners合作，用全木造的概念準備打造東京首座木製百貨商場空間，預計2026年完工，屆時絕對要去朝聖！

木製建築最近引發不少話題，隨著建築技術的發展，木製的工法也突破樓層限制，澀谷在1971年開幕的丸井百貨0101，歷經多次整新翻修，邁入50年後決定大膽打掉重練，與頗負盛名的英國建築團隊 Foster+Partners主導，要蓋出地上9層、地下2層的全木造建築。

Foster+Partners有不少知名作品，連一向講求設計的蘋果門市，也與該事務所密切合作，在全球各地打造不少令人驚豔的據點，規劃一棟這樣的建築不僅只是選擇建材而已，還要在減低環境負荷的前提下，空氣的流動、光影規劃，以及使用綠能素材跟電力節能技術都要一氣喝成。

此外，在地震頻繁的日本，建築法規的要求自然也相當高，所以在規劃木造的情況之下，還是有結合鋼筋建材來加強穩定度，賣場面積約有2800平方公尺，其構造約有60%使用防火木材等木材，以目前一般鋼材的建築工程相比，能減少約2000公噸的二氧化碳排放量，預計該建築落成後，將是一個澀谷街頭的新地標與獨特的存在。

在公園通方向的百貨西面，是由大量木造呈現，結合植物與大面玻璃引進的光線，讓賣場內的視野更加開闊，比起現在的封閉式建築更能與都市互動，東面則以長虹玻璃的設計引入光線，同時減少太陽光產生的熱能，而內部的規劃則以開放式的設計，讓消費者可以直接感受到木地板、天花板的風情，在水泥叢林的都市中能有一抹自然清新感。

澀谷丸井百貨0101預計在今年8月26日起暫停營業，進行拆解與翻新工程，整棟建築將在2026年正式完工，屆時將有機會看到重新蛻變的丸井百貨，伴消費者與觀光客走入下一個50年。