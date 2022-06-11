換季不怕身體差！5款自然食材+營養補給品提高免疫力

文／女子學

適逢季節交替之時，由於天氣變化大，病毒滋生的風險也跟著提升，體質不佳或免疫力較差的人，就很容易生病感冒，加上COVID疫情延燒，內在加強抵抗力，補充身體所需營養絕對是防疫良方。

今天編輯將推薦Top 5富含營養的自然食材，及優質保健品。一起從「吃對營養」建立良好的飲食習慣；藉由增強體力，增加營養及抗體的天然食物和優質保健品的攝取，讓身體能更加輕鬆自在，防禦力再提升！

營養滿分天然食材Top 5

1. 香菇

▲香菇是抗癌新兵。（圖／翻攝Pexels，下同）

香菇被譽為「抗癌新兵」，因其含有β－葡萄醣酶，具增進免疫力、修復損傷細胞、抑制癌症等功效。另外還有特殊的香菇多糖和蘑菇核糖核酸，這兩種物質能夠增強免疫力，也能夠提高身體的抵抗力，同時能起到降血壓、降膽固醇、降血脂的作用。

2. 枸杞

養生鍋必放的枸杞富含18種胺基酸，包含維生素B群、維生素C、醣類等元素，具有促進肝細胞新生的作用，以及降血壓、血糖、血脂等功效。另外硒和枸杞多醣元素，具有一定的抗氧化效果，能抵抗自由基，提高抗病能力，還能預防血管或其他臟器的衰老，有保護血管的作用。

3. 芭樂

想要加強抵抗力，絕對少不了維生素 C，而芭樂含有的維生素C量榮登第一名，勝過檸檬、柳橙、荔枝，更是奇異果的 2倍！維生素C有助於提高免疫力，預防病原體和感染源的入侵，再加上芭樂的維生素A、E的含量和植化素都很高，是抗癌、抗氧化的重要元素。

4. 青花菜

青花菜是十字花科最有名的蔬菜之一。十字花科蔬菜含有硫配糖體，可修復細胞、對抗自由基，降低致癌活性，抑制腫瘤形成。而青花菜在維生素C、β胡蘿蔔素含量上也很突出：維生素C協助白血球和淋巴球的吞噬作用，幫助白血球抵抗細菌和病毒、增強免疫力；β胡蘿蔔素則可誘導細胞凋亡，延緩惡性細胞的進展。

5. 小魚乾

鈣跟鎂兩者皆對骨質強健有正面幫助。而帶骨小魚乾除了富含優良蛋白質、維生素D及礦物質外，更是鈣質之王，每 100g小魚乾大約含有2200mg的鈣含量以及230mg的鎂，是維持體內神經、肌肉、血管功能正常，以及活化酵素所不可或缺的重要礦物質。

攝取優質保健品，多樣營養一次滿足

1. 素滴精

▲素滴精也可以拿來煮粥。（圖／翻攝Dayimate大姨媽）

補充保健品能有效加強身體機能，也能一次食用到許多營養成分。像是素滴精，不僅有助提升元氣、補充活力、增強抵抗力，更能夠刺激免疫系統，加強辨識外來異物、調整抵抗力、修復體質，讓身體持續處於最佳狀態。

茹素者也能食用的素滴精，用漢方精華萃取，搭配枸杞紅棗的甘甜，不再有中藥的苦澀味和肉類的腥味；也能作成補湯或是熬粥，當作一餐藥膳食用，淡淡的草本味補足身體所需營養。

2. 綜合維他命

▲綜合維他命補充人體營養。（圖／翻攝DHC TAIWAN）

人類的免疫系統環環相扣，因此若要提升免疫力，必須從整體出發。不同維生素跟礦物質皆有對應的免疫功效，食用綜合維他命是簡單有效的方式，一小錠就有全方位的營養價值，大家也能針對自己身體狀況，選擇適合自己的類型。

但在食用綜合維他命時，必須謹記多食無益原則，不是吃越多越健康，每次建議低劑量，並少量多次作為補充，因為身體單次對營養素吸收有限，多吃也只是浪費。並且若有補充維他命C ，必定要多喝水，促進草酸代謝，才不會有結石問題。

3. 鈣粉

▲鈣粉對女性非常好。（圖／翻攝營養師輕食FB）

鈣是人體含量最多的礦物質，有助於調節心跳、神經系統、免疫系統的功能，還有促進血液的凝固作用。尤其像是30歲後的女性，荷爾蒙分泌逐漸減少，不僅免疫力降低，骨骼骨流失速度也增加，透過加強鈣和鎂的補充。

國健署建議成人每日鈣攝取量為1000~1300毫克，而一半以上的國人攝取不到50%。如果日常飲食無法達到建議攝取量，建議可透過食用鈣粉來補充，其成分分子小容易吸收，小朋友也很適合食用。另外最推薦在睡前時補鈣，可減少因進食產生的交互作用，同時提高吸收率與生物利用率。還可以幫助穩定情緒，提升及幫助睡眠品質。

以上保健食品及天然食材，都能讓我們加強身體基本抵抗力。換季因為體質差容易感冒、或是想對抗當今疫情的朋友們，都建議可以多多補充此類食物，畢竟擁有優良體質才能抗百病。

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