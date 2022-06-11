《怪奇物語》「莎蒂辛克」酷女孩穿搭超級撩　小心機打造微辛辣

文／Dappei

自2016年開播的《怪奇物語》持續熱播至今，劇中各個主要演員也都因此大紅，備受大眾關注與喜愛。其中飾演Max的「莎蒂辛克Sadie Sink」年僅20歲，在劇中以酷女孩形象吸引許多粉絲愛戴，她不僅是影視圈的實力派新生代演員，也是時尚圈的新寵兒，曾為Nike、MIU MIU、Kate Spade、Chanel、PRADA等時尚大牌拍攝形象照，也登過《L’OFFICIEL》、《VOGUE》等時尚雜誌。Dappei就來帶大家窺看她的私服穿搭究竟有多迷人吧！

劇中俏皮酷女孩

在看莎蒂辛克的私服穿搭前，我們先來複習一下她在《怪奇物語》的酷女孩穿搭。故事設定為80年代的美國，而角色 Max個性多疑，且喜愛當代流行次文化 —— 滑板，因此在劇中她常穿著滑板族必備鞋款Vans，整體穿搭常見條紋、顏色鮮明、運動外套等元素，搭配她橘紅的羊毛捲髮型，讓酷帥角色個性相當鮮明。

▲《怪奇物語》Max一角。（圖／12）

下戲個性辣女人

下戲後的莎蒂辛克仍不改帥氣本色，搖身一變成為又酷又辣的帥女人，西裝外套、牛仔單品、馬丁靴子……等個性單品樣樣不少，但藉著高超的穿搭技巧與獨到搭配法展現出莎蒂辛克式的酷辣風，一不小心就看得著迷了。以下我們將位搭黨們介紹莎蒂辛克私服穿搭法！

酷辣女孩必備單品

# 1 牛仔單品

經典不敗的牛仔系列因為百搭好上手，是個性女孩們的心頭好，不論是街頭時尚或是精緻奢華，牛仔各個風格都能派上用場，也是時尚迷們不可少的元素。這樣百年的時尚，莎蒂辛克也當然是愛不釋手，在她許多私服穿搭照裡都能見到牛仔單品。

▲莎蒂辛克私服穿搭裡都能見到牛仔單品。（圖／翻攝自IG@sadiesink_、pinterest）

# 2 低胸上衣

身材姣好的莎蒂辛克在衣款選擇上常以低胸上衣打造小性感穿搭，低胸款有很多種，光是領口就很值得探究。莎蒂辛克多以方領口與深V款來搭配，兩者皆能夠延伸脖子，達到修飾臉型與肩膀寬度的視覺效果；另外她也會選擇顯胸型的款式，增加整體打扮亮點，以及垂落絲綢，達到擴胸效果，在衣款設計選擇上頗有巧思。

▲莎蒂辛克在衣款設計選擇上頗有巧思（圖／IG@sadiesink_）



# 3 西裝外套、大衣

要打造酷帥微辛最難的點就在於「微辛」二字，我們就來看看莎蒂辛克是如何打造小心機穿搭。當內著小可愛或低胸上衣等比較顯身材的衣著時，外頭搭件大衣、西裝外套等比較有分量的款式，在視覺上會更有厚度與層次，也能若隱若現地展現小性感！

▲莎蒂辛克的小心機穿搭（圖／pinterest、翻攝自IG@sadiesink_）

# 4 合身褲款

近幾年逐漸流行垮褲、寬褲等街頭感十足的褲款，但莎蒂辛克則是多選擇合身褲款，這邊要提醒是「合身」而非貼身。合身褲款顯得更休閒也俐落，不像寬褲主要是增添分量與層次，適度的寬鬆能夠達到微調腿型的效果，如果想細節處理腿線的搭黨不妨也能試試這樣的褲款！

▲莎蒂辛克私服多是選擇合身褲款。（圖／12）

個性 LOOK 穿搭公式

# 1 連身洋裝 x 靴子、運動鞋

莎蒂辛克下戲後不失個性酷帥，但又是帶點反轉甜美的風格，第一招就是靠「連身洋裝 x 靴子、運動鞋」選擇細緻花紋設計與薄紗設計的洋裝，顯得甜美溫柔，而腳上的靴子與運動鞋為整體打扮添加了一份街頭感，莎蒂辛克將兩個反差元素搭配在一起，不但不會突兀，反而更顯俏皮個性。

▲甜美的連身洋裝，搭靴子與運動鞋為整體打扮添加了一份街頭感（圖／12）

# 2 短版上衣 x 高腰褲款

身高約160公分的莎蒂辛克，擅長透過穿搭將自己的比例拉長，最常見的穿搭法就是「上短下長」達到褲頭以下都是腿的視覺效果。短版上衣搭配高腰褲款就是最典型的範例，上衣概括Bra Top、短素 T或背心等都能應用於這套公式；而下身的高腰褲款重點則在於要有「收腰」的效果，凸顯腰線會讓身線更凹凸有致！

▲莎蒂辛克最常見的穿搭法就是「上短下長」（圖／123）

# 3 貼身上衣 x 吊帶褲

這套公式就是標準的「上緊下寬」技巧，也是莎蒂辛克私下穿搭技巧其一。帶有鄉村俏皮感的吊帶褲，莎蒂辛克選擇以緊身上衣與之搭配，在俏皮中添一點性感元素，將身體線條帶出來，而非呈現一直線，在比例調整上做得相當巧妙！

▲莎蒂辛克穿搭技巧「上緊下寬」。（圖／12）

# 4 寬鬆襯衫 x 直筒褲款

這套穿搭公式看似簡單無技巧，但莎蒂辛克透過小細節將整體呈現得相當有質感與特色，如上述所說的，莎蒂辛克會較著墨於領口選擇，就連這套休閒穿搭也不例外。襯衫領口堅守V領，不同於上面幾個緊身、短版，而是選擇較為寬鬆，讓整體呈現一致的休閒慵懶感，超適合居家打扮！

▲莎蒂辛克透過小細節將整體呈現得相當有質感與特色。（圖／12）

Dappei 結語：

莎蒂辛克 Sadie Sink 很了解自己的身材優點與缺點，以穿搭根據自己的身形去調整比例，打造出驚人的視覺效果！相信今天看完這篇搭黨們都頗有感，酷帥微辛小心機穿搭真的超實用，大家一定要學起來！

文字編輯：Rulu

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