高圓圓私服連發狂背「同款包」　可甜可鹹網讚：太會穿了！

記者王則絲／台北報導

大陸女星高圓圓近日頻繁更新了她的私服穿搭專屬Hashtag #GOO-TD，示範了季節轉換以及初夏的穿搭靈感，從優雅的連衣裙裝到酷酷的背心褲裝造型，展現可甜可鹹的駕馭力，被粉絲們讚：「太會穿了！」同時還可以發現，高圓圓最近幾套OOTD背的竟然都是「同款包」。

▲高圓圓近期頻繁新增私服穿搭照。（圖／翻攝自微博）

42歲的高圓圓近幾年作品數不多，不過今年有以新作《完美伴侶》回歸小螢幕，顏值狀態與身形都依然在線，保持著令人稱羨的凍齡美貌。

高圓圓日前在社群上開啟了新的Hashtag #GOO-TD，專門放送私下的穿搭造型。近日高圓圓頻繁上傳了幾套私服穿搭，她挽起優雅的包頭，穿著一身米白色的連衣裙勾出纖細體態，一個回眸微笑就讓粉絲們要融化了，身上MICHAEL KORS的青綠色腋下包，則襯托夏日清新的氛圍。

▲高圓圓在不同風格之間轉換自如。（圖／翻攝自微博）

另一套造型裡，高圓圓換上貼身的黑色背心搭配長裙，營造都會風的女強人感，裙襬開衩亦帶出女人味；接著她也示範了率性的風格，以寶藍色的背心作為亮點，搭配了一套帥氣的褲裝，在不同風格間轉換得游刃有餘，而肩上手袋則又是同一款MK腋下包！

▲高圓圓最近出鏡率超高的愛包為MK春夏新款「Piper」手袋。（圖／翻攝自微博）

高圓圓最近的愛包為MICHAEL KORS春夏新款的「Piper」系列手袋，半月型的腋下包設計十分簡潔大方，雙肩帶的設計也是一個小亮點，此外顏色選擇非常多，包括鼠尾草綠色、玫瑰粉、天空藍⋯⋯也有焦糖棕色。

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