披上自家婚紗！台牌NICOLE+FELICIA主理人情定葡萄牙籍男友

▲NICOLE+FELICIA創辦人之一Felicia Chang（張方瑜）婚紗照曝光 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安 ／台北報導

來自台灣的婚紗禮服品牌NICOLE+FELICIA 受到眾多名人喜愛，近年來在國際紅毯上都能看到品牌禮服的身影，創辦人之一Felicia Chang（張方瑜）也即將走入婚姻殿堂，她與葡萄牙籍未婚夫João Reis的婚紗照曝光，與外界分享好消息。

▲張方瑜穿著品牌最新一季訂製婚紗來到家族經營的馬場拍攝 。（圖／品牌提供）

為無數人打造夢幻婚紗，NICOLE+FELICIA創辦人之一張方瑜與葡萄牙籍未婚夫João Reis 將在疫情趨緩後進行婚禮，此前釋出一系列婚紗照與眾人分享喜悅，張方瑜穿著品牌最新一季訂製婚紗來到家族經營的馬場拍攝。頗具氣勢的平口婚紗，搭配Chaumet 高級訂製珠寶遊走肩頸曲線，加上立體花瓣點綴裙襬間營造夢幻感；另也換上了俏麗感十足的短版裙裝，蝴蝶般的唯美抓皺設計相佐，張方瑜與未婚夫親密對視，模樣可愛。

▲林志玲在婚宴後的After Party穿上NICOLE+FELICIA 2020秋冬系列銀色流蘇短裙 。（圖／公關照）

Felicia Chang（張方瑜）與妹妹張方綺（Nicole）為婚紗業二代，父母曾為Elie Saab、Viktor & Rolf等高級婚紗代工，兩人在2015年聯手創立NICOLE+FELICIA，很快就走入國際舞台，包括林志玲、昆凌都曾穿旗下作品，此外在葛萊美及坎城紅毯也都有品牌的華麗身影。