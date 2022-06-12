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法國不經意的時髦「effortless chic」更迷人　女神赫本和夢露都超愛

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文／Dappei

在這個充滿精緻產物的世代下，逐漸有人開始崇尚簡單、隨意、舒適的風格，用一個詞彙來稱就是「effortless chic」，白話一點可以稱毫不費力的時尚，講求不過度用力的穿搭原則，而法國女人即是effortless chic最好的典範，今回Dappei為搭黨們準備滿滿的effortless chic穿搭知識寶典，偶而也該來簡單典雅的打扮！

什麼是effortless chic？

chic在法國字典裡被定義為優雅、與眾不同，但搭黨們可不能將它與昂貴、名牌等詞彙聯想起來，它不是能以價錢定義的。說chic是一種穿搭，倒不如說是一種品味與態度，除了透過穿搭配件，也可以透過香水味道、頭髮造型、妝容等來展現，是視覺、嗅覺與態度的整合。Effortless指的就是毫不費力，也就是看似沒打扮卻非常質感。總而言之，effortless chic傳達的是一種隨興風雅的品味，帶點慵懶感但又不是隨便，看起來典雅又不至於過度正式，最重要的就是表現出自信。

▲effortless chic傳達的是一種隨興風雅的品味。（圖／pinterest

effortless chic 穿搭必備

講究適度打扮的effortless chic在各種場合、情況都相當合宜，穿搭重點要展現出中性自然美，在款式挑選上可以將V領與條紋元素作為基礎參考點，以下也將推薦幾款單品，並附上挑選原則跟搭配技巧，讓搭黨們以最輕鬆的方式來學習effortless chic！

#1 襯衫

說到中性美，襯衫絕對是上榜單品，而要穿出effortless chic重點在選擇寬鬆款式，並注意要帶點磅數的材質能顯硬挺俐落，或是選擇絲綢材質，打造慵懶女人味；在領口設計上也可以有所著墨，像是大V領口的設計，展現獨特時髦與品味。

▲襯衫選擇大V領口的設計，展現獨特時髦與品味（圖／pinterest

#2 牛仔褲

牛仔褲的風格百搭性實在太高，連這種小眾風格也不例外。牛仔褲款式百百種，不過應用在effortless chic則推薦直筒或喇叭褲款，打造出率性質感，盡量避免過度寬鬆或是有浮誇剪破設計，切記要適度打扮。

▲以直筒或喇叭褲款，打造出率性質感（圖／IG@leiasfez、 @jeannedamas）

#3 風衣

風衣也是百搭經典，不論是穿著簡約小禮服、隨興襯衫 x 牛仔褲或運動look等，在外套上一件風衣都能多一份率性chic，可是所有歐洲女生衣櫃的必備單品。若是小隻女生也不用擔心，可以選擇腳踝左右的長度，在視覺上就會有延伸感，藉以達到顯高的效果。

▲風衣是所有歐洲女生衣櫃的必備單品（圖／IG@leiasfez）

#4 連身洋裝

法國女人必備單品之一「連身洋裝」，挑選關鍵在於不要過度緊身的款式，而是選擇寬鬆、長度合宜的款式，帶出慵懶休閒的感覺才是重點！一件式的連身洋裝穿著起來方便，又能凸顯淡雅的女人味，在這種風格的應用上相當好上手。

▲法國女人必備單品之一「連身洋裝」（圖／IG@jeannedamas）

#5 點綴單品

雖說effortless chic講究不過度打扮，但這並不與點綴配件矛盾，適度的配件可以凸顯個人品味，是低調加分的好選擇。推薦單品像是頭巾、髮帶或是墨鏡等，不用特別選擇跳色款，與整體打扮、配色結合會更有巧思。

▲適度的配件是低調加分的好選擇（圖／pinterest

#6 涼鞋

涼鞋不像包覆性與功能性高的布鞋，也不像高跟鞋那樣精緻華麗，但又不是隨便的拖鞋，恰到好處地屬於隨興休閒類，完全具備了effortless chic的精隨！近幾年也有流行運動涼鞋、羅馬涼鞋等款式，可以避免鞋底加厚或是帶有過多珠寶設計的款式，盡量選擇簡單的線條交錯等，會更到味！

▲簡單線條的涼鞋，具備了effortless chic的精隨。（圖／IG@jeannedamas）

時尚名人怎麼穿？

effortless chic不強調女性身體曲線，更著重於營造中性美，不倡導Overdressed，而是更舒適自在的打扮。還不太熟悉這種風格的搭黨可以先向名人取經，effortless chic經典代表典範就是女神赫本跟夢露，她們完美體現了這種風格的精神；而現代的典範可以參考Jeanne Damas與Leia Sfez等時尚部落客，包準你收穫滿滿！

▲effortless chic名人示範。（圖／12

Dappei 結語：

effortless chic表現的是自信魅力，無須太多點綴或配件，讓整體看起來乾淨簡潔，但又能適度地利用部分單品來營造出休閒感。與時下許多精緻的風格不同，搭黨們不妨可以給effortless chic一個機會，說不定會有意外的驚喜呢！

文字編輯：Rulu

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Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

dappei, 搭配, effortless chic, 穿搭, 法國

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