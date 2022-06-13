完美男友穿搭範本！解密韓國型人搭配技巧　文青風格怎麼看都不膩

文／Dappei

「簡單乾淨」是許多女生喜歡的男生穿搭，簡約且給人清爽感的風格是約會時的不敗選擇，但簡約的質感男友穿搭也並非將素色單品穿上身就完成，慎選單品所呈現的身形輪廓及適時搭配、能讓穿搭更有層次的配件都能讓造型更完整，今回就跟著Dappei來看看擅長混搭的街頭風格型人onenebs乾淨的日常搭配吧！

＃零出錯的成套搭配

首先是散發知性魅力的成套穿搭，透過上下身單品相呼應給人乾淨、俐落的氣息，而除了直接購入套裝，自行將單品色系或面料相似的款式搭配成套，也能呈現同樣效果。像是型人的第二套穿搭中，在整體以咖啡色為主視覺的搭配裡，透過上身選用復古文藝的格紋拉鍊外套、知性白襯衫搭配下著垂墜感的落地闊腿褲，在同色系單品中，透過外套偏短的剪裁與格紋設計，使得成套感造型更有層次，而搭配黑色皮鞋也讓整體的知性感更一致。









＃提升層次感小技巧

簡約造型若想透過配件增加層次感，不妨像型人於下方的穿搭，透過將薄長袖綁在肩上當披肩來為造型增添立體感。值得一提的是，在兩套city boy風格造型中，onenebs以條紋款式的上衣做為第一套的披肩使用，讓整體色系以藍色、卡其色相搭配的造型更加豐富；而於第二套穿搭中，以素色的黑色上衣做為披肩，讓視覺上已經有森林綠、卡其色兩重點色的造型不會在加上披肩後變得雜亂。





＃黑白配簡約有質感

黑白配永遠不會有視覺疲乏的一天，若想讓黑白配色的造型在保持簡約又不失造型感，不妨參考onenebs的搭配方式；第一套於上身選用寬鬆的黑色口袋Tee且以白襯衫做內搭，藉由露出的下襬、領片讓造型更有層次，而下著則搭配戶外風格的寬鬆白色短褲，不僅色系與老帽相呼應，單品風格也與鞋款一致，使得整體營造舒適又休閒的city boy風格。





＃高彩度單品打造好心情

明亮的顏色最能令人眼睛為之一亮，若習慣以低彩度單品完成造型的搭黨，剛開始嘗試飽和度較高的單品，不妨像 onenebs的第一套造型，透過亮眼的橘色老帽、復古運動鞋做為整體造型的亮點，且因兩者單品面積較小，在為造型增添層次感的同時也不會過於浮誇。當較能接受高彩度單品後，不妨參考第三套穿搭，以淺藍襯衫做為海軍藍運動套裝的上身內搭，不僅使街頭運動風格多了幾分氣質，不同彩度的藍色也讓造型更有層次感，而搭配相近色的墨綠色鞋款則為造型增添亮點。













Dappei 結語：

onenebs的穿搭風格從簡約的文青感造型到色系鮮明的街頭造型都有，好上手的搭配技巧無論日常上課或約會都適用；學起來不再煩惱沒有穿搭靈感！

文字編輯：Yei

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