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許艷玲「香蕉絲編織」打造秋冬時尚！　噶瑪蘭族黑白色系、天然染好精彩

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記者鮑璿安／台北報導

台灣設計師YENLINE許艷玲擅長結合在地工藝，今（9日）攜手極光打擊樂團以《Lala Ban與祖靈的對話》展演2022/2023秋冬新品，其中噶瑪蘭族的傳統香蕉絲編織成為造型一大亮點，一躍而上馬甲、裙襬上，延續民族工藝。

▲YENLINE許艷玲 。（圖／品牌提供）

▲YENLINE許艷玲 。（圖／品牌提供）

▲《Lala Ban與祖靈的對話》展示YENLINE秋冬新品，以天然染、環保素材結合傳統工藝 。（圖／品牌提供）

《Lala Ban與祖靈的對話》以「話說噶瑪蘭」、「流亡貴族」、「我是噶瑪蘭」三大章節展示YENLINE秋冬新品，使用天然染、環保素材結合傳統工藝，鮮明的紋理與剪裁巧妙堆疊。有此發想是因為許艷玲在走訪花蓮新社部落時，偶然接觸到噶瑪蘭族的香蕉絲工藝，因當地編織工藝掌握的人並不多，她深感傳承與推廣的重要性。

新品以黑白兩色對應噶瑪蘭傳統服飾經典配色，搭上由東方纏重新詮釋的香蕉絲工藝配件，另外以幾何圖紋的天然染系列服裝呈現民族兼容並蓄文化之美；出自安染工坊的縫綁染大師劉俊卿，以複雜的綁染工藝呈現出噶瑪蘭特有圖騰。

▲YENLINE許艷玲 。（圖／品牌提供）

▲YENLINE許艷玲 。（圖／品牌提供）

▲YENLINE許艷玲 。（圖／品牌提供）

▲黑白兩色對應噶瑪蘭傳統服飾經典配色，搭上由東方纏重新詮釋的香蕉絲工藝配件 。（圖／品牌提供）

因香蕉絲的編織時間很慢，只能少量運用在服裝上，需要經過反覆操作使香蕉絲斷裂，並重新穿線動作。為使香蕉絲更容易被大眾接受，許艷玲更將它與頭飾結合，模特兒頭戴的白色配件就是香蕉絲製成，許艷玲坦言，將它用作時尚領域其實成本是很昂貴的，但是沒有市場就會消失。於是她透過多道工法、植物染及織法等不同工序融入其中，希望用時尚來推動傳統文化發展。

▲YENLINE許艷玲 。（圖／品牌提供）

▲設計師YENLINE許艷玲 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

台灣設計師, YENLINE, 許艷玲, Lala Ban與祖靈的對話, 噶瑪蘭族

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