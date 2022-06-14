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張員瑛九頭身完美比例狂吸粉　私下「好感系穿搭」撩的你心跳漏拍

Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網 Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網

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文／Dappei

近幾年韓國最為人追捧的便是有著一張無害「貓系臉」長相的女孩，好比Blackpink Jennie、最美舞者no:ze都榜上有名，但其中又以憑藉《Produce 48》一炮而紅的IVE女團成員張員瑛最受矚目！今年17歲的張員瑛從出道便擁有與年齡不符的外貌和九頭身比例，一雙逆天長腿加上精緻如洋娃娃的臉蛋讓她人氣居高不下，甚至被網友票選為「最強神顏」。

▲張員瑛（圖／IG@for_everyoung10）

其實，張員瑛的不科學美貌也讓她飽受不少黑粉攻擊，就連「吃顆草莓」都被批太過做作，但換個角度想，這也意味著她人氣確實高得嚇人，才會引起如此大的關注度！（搭編就算草莓吃滿嘴也沒人理會？）當然，張員瑛之所以能在出道短短3年就收獲粉絲以及各大時尚品牌寵愛，自然也要歸功於她私下百變的穿搭風格，IG上滿滿初戀感的造型都令人捨不得移開視線。今番搭編也整理出張員瑛3招穿搭技巧，學起來保證成為人見人愛的女孩！

穿搭技巧 1. 粉嫩色系服飾散發青春氣息

雖說張員瑛正處於花樣少女的年紀，無需過多打扮就能散發活潑少女氣息，但想要營造出走過會飄來香氣的錯覺，日常服裝的配色絕對是一大重點！不難發現張員瑛私下衣服多為粉嫩的糖果色系，像是櫻花粉、天空藍、薰衣草紫等，這樣的配色不但凸顯其白皙皮膚，還自帶仙氣，不分年紀都能駕馭

穿搭技巧 2. 不經意凸顯身材優勢

想要撩男於無形的女孩，一定要學張員瑛適時「展露身材優勢」！這邊所指的展露身材，並非刻意穿著裸露，而是懂得放大自身優勢，像是利用短裙凸顯大長腿，或是身穿短版上衣炫腹等，一次只著重一個重點部位，才能聚焦視線，不經意散發好感。

穿搭技巧 3. 顯氣質單品不能少

微性感的穿搭穿不好很容易出錯成陷阱妹，這時候建議女孩可以學學張員瑛挑選單品的原則，運用具備氣質或浪漫元素的單品，舉凡：公主袖、荷葉邊、雪紡紗材質等自帶女孩感的單品就能堆疊出稚嫩的氛圍，加上一件A字迷你裙和白襪、黑皮鞋加持，讓整體看起來有點辣，但又不會太辣。

Dappei 結語：

張員瑛的風格非常百變，幾乎任何造型都能被她完美消化，讓人不知不覺深陷她的好感系穿搭中！如果日常穿搭沒有靈感的話，不妨嘗試看看從以上3種穿搭技巧吧。

文字編輯：Lisa

 《Link：盡情吃、用力愛》文佳煐教你用「氣質系穿搭」讓男友怦然心動，回頭率超高的知性好感 get！

小碎花顯老、老爹鞋變大腳怪 …… 男生看不懂的女生穿搭 Top 5，哪個你最不行？

Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

dappei, 搭配, 張員瑛, 穿搭

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