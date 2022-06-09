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TAG Heuer首家街邊店可享甜點套餐　熱門限量錶坐鎮

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▲TAG Heuer在台首家街邊店與金光Mix & Match合作。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

金光鐘錶3年前打破常規，開設結合「人文、選物、風格、咖啡」多元領域複合的Mix & Match概念店，顛覆鐘錶店予人高冷的印象，拉近與錶迷的距離。今原址再度跨出一大步，與瑞士名錶TAG Heuer（泰格豪雅）合作開設專賣店，不僅可在此欣賞專賣店獨賣限量錶、金光鐘錶總經理龔家賢收藏多年的公仔，還可坐下品嘗TAG Heuer專屬甜點套餐，視覺與味蕾雙享受。

▲▼ TAG Heuer,Rolex 。（圖／公關照）

▲TAG Heuer x金光Mix & Match全新專賣店開幕。（圖／TAG Heuer提供，以下同）

▲▼ TAG Heuer,Rolex 。（圖／公關照）

▲在TAG Heuer x金光Mix & Match專賣店可享用特製餐點，此TOURBILLON金光風采套餐。

TAG Heuer x金光Mix & Match專賣店是品牌在台第一家街邊店，約10坪的空間傳遞深植的賽車DNA，並以鏡面展示櫃展現未來感，並規劃隱密的賞錶空間，在此可品嘗金光Mix & Match專為TAG Heuer旗下三大錶款所設計的餐點，分別為「TOURBILLON金光風采」、「MONACO蔚藍海岸」、「CARRERA極致暗黑」。

▲▼ TAG Heuer,Rolex 。（圖／公關照）

▲TAG Heuer Monaco Gulf Special Edition特別版腕錶，232,200元。

▲▼ TAG Heuer,Rolex 。（圖／公關照）

▲TAG Heuer Monaco Special Edition特別版腕錶，269,200元。

為慶祝新店開幕，TAG Heuer引進數量稀少的熱門限量錶，包括致敬摩納哥古董車大獎賽（Historic Grand Prix of Monaco）與合作夥伴海灣石油（GULF）推出聯名錶款Monaco Gulf特別版腕錶，以及紀念一級方程式賽車摩納哥大獎賽（Formula One Monaco Grand Prix）而推出的Monaco Special Edition 特別版腕錶，充分彰顯品牌的賽車魂，特別是後者以DLC鈦塗層製作，發想自1970年代的一款傳奇性Monaco Dark Lord腕錶，酷味十足。

▲▼ TAG Heuer,Rolex 。（圖／公關照）

▲利曼24小時耐力賽的獲勝車手，將獲頒鐫刻特殊字樣的勞力士Oyster Perpetual Cosmograph Daytona腕錶。（圖／勞力士提供）

勞力士（Rolex）也與賽車運動有緊密連結，自2001年起擔任利曼24小時大會指定時計，品牌代言人丹麥賽車手Tom Kristensen是此項大賽至今唯一一位九度問鼎冠軍的名將，今年也是他首度奪冠的25周年。本屆賽事將於11日至12日登場，冠軍車手將獲頒一枚鐫刻特殊字樣的 Oyster Perpetual Cosmograph Daytona（蠔式恒動宇宙計型迪通拿）腕錶。

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關鍵字：

TAG Heuer, 泰格豪雅, 金光鐘錶, Rolex, 勞力士

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