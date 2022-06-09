5種居家降溫法　不開冷氣也能睡好





▲夏季來臨，幾種簡易室內降溫法讓你睡得更好。（圖／unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

夏天來臨，但適逢梅雨季，氣溫忽高忽低，有時想冷氣竟感覺有點尷尬，開了又太冷，不開又感覺熱，目前這種曖昧的氣溫，不如先用幾種「簡易居家降溫法」，不開冷氣也能讓自己睡得好。

使用窗簾

夏天讓室內升溫的一大元素就是陽光，建議在出門去上班前，先把向陽面的窗簾拉起來，盡量隔絕陽光曬入室內，在選擇窗簾時最好選擇有遮光效果的產品，較能有效降低室內溫度，若無預算選擇遮光窗簾，也可以選擇深色窗簾布，遮光效果也可達30%至40％，晚上下班回到屋內，室內氣溫會較為涼爽。

睡前洗澡

就像冬天在睡前洗個熱水澡會感到暖和一樣，夏天肌膚毛孔都被汗水覆蓋，在睡覺之前洗個接近體溫溫度或低幾度的溫水澡，不但能將汗水洗掉，也能利於身體降溫，皮膚清爽就會更好睡，但提醒在較熱的天氣，不要馬上用太低溫的水清洗身體，還是以自己體溫前後幾度作為標準即可。

更換寢具

趁近期的週末假日或空閒時刻，將自己的床寢換成較透氣的材質，以免在睡覺時過於悶熱，建議如天絲、棉或者是麻等材質，都能讓睡覺睡得更好。

降低室內濕度

氣候屬於亞熱帶的台灣，夏天除了高溫之外，濕度也是決定悶熱的重要因素，若室內濕度太高，就會覺得黏膩，感到不舒服，所以控制室內濕度，也能讓整體空間感覺較為涼爽，所以夏天也可以視情況使用除濕機，如果沒有機器可以除溼，建議也可以開窗通風，但雨天或濕度過高的天氣則要盡量避免。

睡前避免飲酒

夏天當然是啤酒的旺季，還有新冠肺炎疫情，許多民眾選擇不外出在家小酌，建議在睡前2小時就停止攝取酒精，因為一開喝可能會覺得透心涼，然而若喝的過量，等到要睡覺時正是身體發熱的時候，反而不利睡眠。