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好多人都搞錯！那些你以為對的「健康習慣」，其實超傷身

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▲▼你以為對的錯誤習慣。（圖／Unsplash）

▲飯後立刻刷牙其實並不正確。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

那些我們誤以為的正確習慣，其實對健康卻有大傷害，網搜5個傷害健康的日常小習慣讓人跌破眼鏡，原來飯後刷牙竟是錯！

#吃飽就刷牙

注重口腔清潔是正確觀念，但飯後立刻刷牙可能更傷牙，原因是食物含有酸性物質，若立刻刷牙恐傷害琺瑯質，這樣反而不好，建議飯後30分鐘刷牙最適合。

▲▼你以為對的錯誤習慣。（圖／Unsplash）

#早起進行劇烈運動

早起效率高，但是早起空腹做劇烈運動會讓身體承受不了，研究顯示早晨人體血壓偏高，過於激烈的運動會增加心臟負擔，容易暈倒，建議早上做一些較為舒緩的活動，而起一定藥吃完早餐再開始運動較好。

#起床後立刻疊被

每天把被子疊好是日常好習慣，但是一睡醒就把被子疊起，有可能把前一晚的氣味和汗液都留在被子裡，這樣會使晚上睡眠品質大打折扣，建議先將被子攤開或是抖一抖，靜待10分鐘再疊起較好。

▲▼你以為對的錯誤習慣。（圖／Unsplash）

#飯後馬上洗澡

人家都說吃飽飯要休息一下再洗澡，原因是因為飯後腸胃需要更多血液來消化，這時候供應心臟和大腦的血液會相對減少，這時洗澡容易頭暈，較容易發生意外。

#只吃蔬菜不吃肉

很多人減重只吃沙拉，誤以為這樣比較健康，其實減重更該攝取優秀蛋白質，若只吃蔬菜會營養不良，人體缺乏必須營養，代謝變慢了更是瘦不下來。
 

關鍵字：

傷身, 健康, 錯誤習慣

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