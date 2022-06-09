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寶格麗度假風草編包勾人度假　托特包竟變出印花抽繩包

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▲▼ BVLGARI,Loewe 。（圖／公關照）

▲寶格麗敦化Sogo期間限定店設計五扇金色黃銅拱門。（圖／寶格麗提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

寶格麗（BVLGARI）於台北敦化SOGO 1樓開設全新期間限定店，承襲羅馬康多堤大道總店的設計，五扇金色黃銅拱門貴氣迎賓，展出珠寶、腕錶與配件系列。為慶祝新店開幕，5款草編與藤編的包款在此獨賣，與夏日時尚穿搭完美搭配也勾起想度假的心，令人驚喜的是LOGO拉菲亞草編托特包、Serpenti Forever 藤編水桶包內襯彩色印花的緞面抽繩包，可拆下單獨使用。

▲▼ BVLGARI,Loewe 。（圖／公關照）

▲寶格麗Logo拉菲亞草編托特包，75,900元。

▲▼ BVLGARI,Loewe 。（圖／公關照）

▲寶格麗Serpenti Forever藤編水桶包，65,600元。

▲▼ BVLGARI,Loewe 。（圖／公關照）

▲寶格麗Serpenti Forever藤編水桶包內的印花緞面抽繩包可拆下單獨使用，65,600元。

台北敦化SOGO限定店獨賣的5款包中，運用拉菲亞草編的包款包括點綴蛇首扣頭的Serpenti Forever迷你肩背包、Serpenti Diamond Blast手提肩背包與大容量的LOGO托特包，而水桶包與珠寶盒包則於象牙蛋白石色小牛皮包外覆天然藤編，流露清新優雅的風格，與夏季度假裝束絕配。

▲▼ BVLGARI,Loewe 。（圖／公關照）▲▼ BVLGARI,Loewe 。（圖／公關照）

▲寶格麗Serpenti Forever拉菲亞草編迷你肩背包（左）30,900元，藤編珠寶盒包78,500元。

▲▼ BVLGARI,Loewe 。（圖／公關照）


▲寶格麗Serpenti Diamond Blast 拉菲亞草編手提肩背包，78,200元。

天然纖維是西班牙品牌Loewe最具代表性的材質，打造織籃手袋、鞋履和配飾深受歡迎，特別是包款細節處以皮革飾邊，更顯好質感。今年推出小號條紋酒椰纖維拼小牛皮小象水桶包、酒椰纖維拼小牛皮蜂窩水桶包，都是俏皮可愛的包型，包身均裝飾招牌Logo，讓人一眼就認出是Loewe的精緻設計。

▲▼ BVLGARI,Loewe 。（圖／公關照）▲▼ BVLGARI,Loewe 。（圖／公關照）

▲Loewe小號條紋酒椰纖維拼小牛皮小象水桶包（左）32,000元，酒椰纖維拼小牛皮蜂窩水桶包35,000元。（圖／翻攝Loewe官網）

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關鍵字：

寶格麗, BVLGARI, Loewe

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