擦錯等於浪費錢！皮膚科醫師教「正確防曬」5要點　用量太少也NG

▲皮膚科醫師提醒，防曬品擦錯會讓防曬效果打折扣。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝IG@laneige_kr、@ahc.official

做好防曬不僅能預防肌膚曬黑、曬出斑點，更是防止肌膚老化的最大關鍵，但防曬可不是有擦就有效，從防曬用量到塗抹防曬的時機都很重要！知名皮膚科醫師廖苑利就分享正確用防曬的5大關鍵，快從今天開始做好做滿，別讓你的防曬白擦。

＃防曬用量要足夠



防曬霜的推薦用量是每次1g，大概一個硬幣的大小，必須要塗夠量、塗抹均勻，否則防曬效果會大打折扣。

＃在室內依狀況可不塗防曬霜



廖醫師表示，理論上在室內也是需要防曬的，但是只要不是坐在窗戶邊，會長時間被陽照射到，不塗防曬產品也是可以的。

＃出門前提早塗防曬



建議出門前要提前塗好防曬霜，但是不用一定要提前30分鐘，只要感覺臉上的防曬霜成膜了即可出門。

＃最好可加上硬防曬



如果當天室外陽光很強烈，就算塗防曬霜，廖醫師建議最好也要做好硬防曬，戴帽子、墨鏡或撐陽傘等遮擋紫外線，幫助防曬。

＃防曬不一定要卸妝

一般來說，以化學防曬劑為主的防曬產品不需要特別卸妝，用洗面乳就能清洗乾淨了，但若是以物理防曬劑為主的防曬乳，或是有防水防汗功能的防曬乳，就都需要卸妝，才能清潔乾淨。

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