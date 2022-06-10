吃太飽會變笨！6個生活習慣有損大腦，你也中了嗎？

▲習慣吃太飽，會使大腦容易早衰。（圖 / Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

最近是否特別疲憊，覺得腦筋不太好使，而且又常忘東忘西呢？試想把頭腦想成 一台精密儀器，其實一不小心就會碰到損傷，就像日常生活中有些壞習慣，久了就會容易損害大腦，所以反應變慢其實有跡可循，檢視一下你也中了嗎？

#總是吃太飽

曾有研究發現，進食吃飽之後，腦中被稱為「纖維芽細胞生z分子」的物質會明顯增多，而這類物質容易使動脈硬化，使得大腦容易早衰。

#不吃早餐

三餐一定要均衡適量，不少人懶得吃早餐，也知道不吃早餐會使人的血糖低於正常供給，當大腦營養供應不足，長期對大腦會有損害。

#甜食攝取過量

有數據顯示，吃過量甜食的小朋友智商較低，甜食容易讓人沒有胃口、降低食物，僅而無法攝取充足的蛋白質和維生素，當人體營養不足，對大腦發育也有不良影響。

#睡眠不足

每天大腦都在運轉，唯獨在睡覺時間才能幫助減緩疲勞，但若總是睡眠不足或是睡眠質量太差，會加速腦細胞衰退，再聰明的人也會忘東忘西。

#懶得動腦

思考是鍛鍊大腦最好的方式，建議遇到事情時，多思考去學習解決，別總是待在遠地等別人給答案，不願動腦會加速大腦退化，有空記得動一動腦筋。