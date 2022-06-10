Rosé腰部挖空扭水蛇腰　首合體「神力女超人」被讚甜美

▲蓋兒加朵與Rosé玩自拍，放送一顆Tiffany Blue的小愛心。（圖／翻攝Gal Gadot IG）

記者陳雅韻／綜合報導

美國珠寶品牌Tiffany & Co.昨於倫敦為「Vision & Virtuosity」展覽揭幕，邀請為今年Blue Book高級珠寶BOTANICA植物綺境系列的「神力女超人」蓋兒加朵（Gal Gadot）、代言人BLACKPINK成員Rosé、日本女星三吉彩花出席。蓋兒加朵親和力十足，與Rosé頭靠頭一起玩自拍，還在IG限時動態圖片上標註Tiffany Blue色調的小愛心，寫下「我遇見甜美的Rosé」，雙姝首度合體顯得很開心。

▲Rosé穿南韓設計師品牌Rokh白色挖空禮服搭配Tiffany巨鑽項鍊。（圖／CFP）





▲蓋兒加朵選穿與Tiffany Blue色調相似的Givenchy針織洋裝亮相。（圖／CFP）

Tiffany為宣傳倫敦的展覽，特別於知名地標哈洛德百貨外牆上裝飾Tiffany Blue燈飾，並邀名人齊聚欣賞百年來經典之作。身為辣媽的蓋兒加朵，昨選穿Tiffany Blue色調的Givenchy短洋裝顯搭配Tiffany彩寶耳環，模樣俏麗；代言人Rosé則以公主風造型亮相，身穿南韓設計師品牌Rokh的白色挖空禮服露出水蛇腰，轉過身更是大秀美背，配上Tiffany巨鑽項鍊，公主風穿搭贏得全場目光。

▲日本女星三吉彩花也親赴倫敦參加Tiffany活動。（圖／CFP）





▲倫敦知名哈洛德百貨外牆上裝飾Tiffany Blue色調的燈飾。（圖／翻攝Tiffany IG）



BLACKPINK人氣驚人，連日與好萊塢一線巨星緊密互動，不僅Rosé同框蓋兒加朵，日前Lisa也在巴黎與同為寶格麗代言人的安海瑟薇（Anne Hathaway）第一次會面，還好默契撞了同樣亮黃色系的服裝，兩人熱絡互動佔據了各國時尚版面。

▲寶格麗品牌代言人Lisa於巴黎出席寶格麗頂級珠寶系列發表會，擺出俏皮pose。（圖／寶格麗提供，以下同）





▲Lisa（右）與安海瑟薇於寶格麗活動首度同框。

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