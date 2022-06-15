53歲蕭薔傳授夏養肌秘訣，這樣做讓你天天擁有水光肌！

【企劃特輯】

53歲的「台灣第一美女」蕭薔，不論是膚質或體態，都保持得相當好。就算近看，蕭薔也毫不緊張，零毛孔膚質簡直亮到發光！面對夏日豔陽曝曬、冷氣房等各種環境刺激，膚況的乾燥不穩定、油光脫妝，是每個愛美女生的保養擔憂！面對這樣的保養困擾，蕭薔大方公開她的夏日保養秘訣，原來就靠「這兩招」！

1. 外出隨身攜帶「胜肽」，不只補水還要全面修復

隨著夏天到來，肌膚水分更容易流失。蕭薔透露，她其實會隨身攜帶「水光24+ 胜肽晶露」，讓肌膚與妝容能常保穩定。神級保養成分「胜肽」，不只能深層補水，還有強大的「金級修復力」！只要輕噴三下，就迅速吸收，完成深層調理、修護和養潤三階段美膚儀式，帶你對抗豔陽與冷氣房的肌膚傷害。這瓶頂級「胜肽晶露」就來自蕭薔代言的台灣純淨保養品牌aquaEveryday，以真實有感的保養體驗，擁有一大群愛用粉絲。

aquaEveryday 水光24+ 胜肽晶露

全球首創活性小分子頂級胜肽噴霧，萃取來自澳洲國寶莫瑞鱈魚2~9胜肽，胜肽含量高於業界平均10-20倍！

藉由獨家最新生物科技萃取專利，讓全胜肽微小分子，有效迅速滲透肌底作用。不只可作為前導保濕精華，也可用於定妝噴霧、曬後保濕噴霧，全方位快速滋養修護肌膚屏障。

2. 睡前「厚敷凍膜」，鎖住安瓶精華，隔日有感看見美麗

蕭薔每天睡前的最後一道程序就是厚敷「水光24+ 全能凍膜」。把凍膜敷在臉上就可去睡覺，隔天醒來皮膚明顯亮了一階，讓蕭薔驚呼是「黑魔法」！尤其炎熱夏季，冰冰的凍膜敷在臉上真的超舒服！號稱養成水光肌黑魔法的「水光24+ 全能凍膜」，透過多型態玻尿酸和高保濕成分，提供肌膚深層保濕，補水，再鎖水，有感效果讓愛用者大推「用過就回不去了」。

擁有「此生最有感」美譽的aquaEveryday水光24+

6/9～6/21 momo限時推出「夏日水感輕保養」優惠活動：https://reurl.cc/NAE4Y5，最低79折起，限時限量。

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