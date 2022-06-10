超模「亦遮亦露」火辣指數更破表　極複雜纏繞造型巧妙遮點

記者王則絲／外電報導

貝拉哈蒂德（Bella Hadid）是眾多時尚品牌之間搶手的當紅超模，近日她替MUGLER 2022春夏系列拍攝新廣告，演繹超狂的性感造型，貝拉哈蒂德身穿一件複雜剪裁的服裝，巧妙遮蓋重點部位，「亦遮亦露」的撩人設計更讓粉絲們慾火焚身，廣告推出短短一天時間就突破450萬播放量。

貝拉哈蒂德平時便不吝嗇於展現完美的身材，幾乎全裸入鏡對她來說也是家常便飯，她曾在2021年的坎城紅毯上，以一套「金肺遮胸」的造型一戰成名，因此大膽火辣便成了她的代名詞。

▲貝拉哈蒂德釋出MUGLER 2022春夏時尚大片。（圖／翻攝自IG@bellahadid）



MUGLER的連身衣一直以來都是女星們的戰袍首選，這次由貝拉哈蒂德演繹MUGLER 2022春夏的時尚大片，她先是穿上看似是西裝的服裝，透過複雜的線條剪裁與挖空，纏繞在身體上，巧妙遮住重點部位，但是整個腰腹與腿根都一覽無遺，若隱若現、亦遮亦露的概念反而讓性感韻味更盛。

▲貝拉哈蒂德演繹MUGLER性感的連身造型。（圖／翻攝自IG@bellahadid）



養眼造型不只這一套，貝拉哈蒂德還穿上了另一襲整身透視的連衣裙，僅在胸前運用MUGLER標誌性的星星形狀布料遮點，尺度破表。MUGLER創意總監Casey Cadwallader提到：「MUGLER很多設計都是為了確保服裝不受到限制，讓不同的身形都能以不同方式適合服裝。」這些在身體各處開洞、解放身體曲線的設計，看似為買弄女性性感，實是反映對女性認同的追求。

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