DW極簡錶染上復古色　三種尺寸男、女皆可駕馭

▲DW全新Iconic Link Pastel腕錶每款顏色各有3個尺寸，男、女皆可佩戴。（圖／DW提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞典腕錶飾品品牌Daniel Wellington（簡稱DW）夏季新錶繽紛色上身，受80年代海灘風格啟發，推出Iconic Link Pastel系列，打造Iconic Link Blush腮紅粉、Iconic Link Capri清新藍、Iconic Link Mint薄荷綠三款顏色錶款，搭配三段式銀色金屬錶鍊展現俐落風格，且每種顏色各有錶徑28mm、32mm與36mm三種尺寸，男、女皆可尋得心儀款式。

▲模特兒佩戴DW Iconic Link Mint薄荷綠36mm腕錶，10,390元。

百看不膩是DW魅力所在，因為錶款線條講求俐落、面盤設計簡潔乾淨，滿足追求極簡風格的品味人士。新款Iconic Link Pastel系列即是最佳代表，讓焦點都留給面盤迷人的新色，無論是清新藍、薄荷綠或腮紅粉色都帶有復古氣息，與夏季短袖素T、洋裝、丹寧裝絕配。

▲DW Iconic Link Capri清新藍36mm腕錶（左）10,390元，腮紅粉36mm腕錶10,390元。

Swatch最新的彩色錶款則是響應6月同志驕傲月，發表「愛最大」和「愛與和平」二款腕錶，前者彩虹圖案面盤上的日曆輪24小時轉動一次，每天顯示出不同的LGBTQIA2S+圖示；生物陶瓷打造的「愛與和平」腕錶則在彩虹面盤印上勝利V字手勢與「愛與和平」英文字樣，以歡樂設計風格展現多元與包容。

▲Swatch Pride愛最大腕錶（左）2,700元，愛與和平腕錶3,950元。（圖／Swatch提供）

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