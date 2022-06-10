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陳柏霖、炎亞綸穿GA洩男神氣場！　都愛「春夏深藍花紋」帥又潮

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記者鮑璿安 ／台北報導

Giorgio Armani（GA）男裝代表成熟男人韻味，更是許多男星的愛牌之一，日前陳柏霖在新戲《正義的算法》宣傳活動上，穿上品牌深藍色緹花外套，淺淺花紋透露出魅力。而炎亞綸則演繹了條紋以及拼接外套，多了潮流氣息。

▲▼Disney+首部全新台劇「正義的算法」將於6/15上線播出，今天劇中主要演員導演：陳柏霖、郭雪芙、侯彥西、林育品、陳雪甄、許富翔連袂召開記者會向觀眾介紹這齣戲劇。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼Disney+首部全新台劇「正義的算法」將於6/15上線播出，今天劇中主要演員導演：陳柏霖、郭雪芙、侯彥西、林育品、陳雪甄、許富翔連袂召開記者會向觀眾介紹這齣戲劇。（圖／記者湯興漢攝）

▲Giorgio Armani 。（圖／品牌提供）

▲陳柏霖將Giorgio Armani春夏系列詮釋出自己的味道。（圖／記者湯興漢攝、品牌提供）

陳柏霖將Giorgio Armani春夏系列詮釋出自己的味道，雅痞的緹花外套中自帶光澤感，有別於秀上模特兒運用口袋巾、白褲的搭配，陳柏霖選擇更加簡潔的一色穿法，搭配同色系褲裝修飾，且版型上也較為寬鬆，少了正式感多了隨興氛圍。炎亞綸出席節目《36題愛上你第三季》記者會時，先以條紋套裝搭配光澤襯衫，搭配上一頭粉色短髮相當潮流；另也示範了花紋針織衫與襯衫，都是秀上重點造型。

▲Giorgio Armani 。（圖／品牌提供）

▲Giorgio Armani 。（圖／品牌提供）

▲炎亞綸出席節目《36題愛上你第三季》記者會造型 。（圖／品牌提供）

春夏時節許多男裝品牌都以輕盈為一大主軸，Giorgio Armani也不例外，此次改良西服廓型並以極具輕盈感的舒適面料打造，除了正式場合選擇的西裝外，也有短褲以及開衩外套選擇，讓男士也能自在裸露肌膚，傳遞自然氣息。

▲2022春夏米蘭男裝周 。（圖／品牌提供）

▲2022春夏米蘭男裝周 。（圖／品牌提供）

▲2022春夏米蘭男裝周 。（圖／品牌提供）

▲ERMENEGILDO ZEGNA春夏透過流暢輪廓搭配明快的線條 。

同樣是義大利男裝品牌ERMENEGILDO ZEGNA，2022春夏系列中，藝術總監Alessandro Sartori運用流暢輪廓搭配明快的線條，從無領設計的和服款式、工裝外套、長款防塵外衣，到廓形襯衫外套，以及全新一季針織衫，日常實穿性與輕盈質感兼具。並透過翻蓋口袋與抽繩設計彰顯機能性，遇上淡灰色、工裝白色、菊石色、樹皮內紋色等大自然色調，重回對自然的嚮往。

關鍵字：

Giorgio Armani, 陳柏霖, 炎亞綸, 正義的算法

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