GIVENCHY 2023早春被評為「迄今最實穿系列」　動物紋手袋有望成爆款

記者王則絲／外電報導

GIVENCHY（紀梵希） 2023早春系列於近日正式發表，不外乎再度圍繞著冷酷、叛逆的深色風格，不過男、女裝系列相比以往顯得樸素許多，簡單、時髦且修身，並融入街頭感，被外媒評為「迄今最實穿的系列」，其中焦點手袋也不少，動物紋包款以及Hobo包，都有望成為爆款It bag。

創意總監Matthew M. Williams對這次2023早春的靈感來源沒有多做說明，只提到：「我真的是憑直覺設計！」作品單純反映出他心中認為很酷的女性的模樣。

▲GIVENCHY 2023 早春以俐落造型為主。（圖／品牌提供）

本季女裝剪裁很俐落，以墊肩西裝搭配舊牛仔單品來混搭；洋裝透過水晶裝飾，其中兩套紅色晚禮服脫穎而出，露背設計塑造女性魅力，是絕美的亮點LOOK；取自典藏1967年高訂禮服元素的豹紋印花，則躍上優雅的透視衫、大衣、連身裙和手袋上。

▲GIVENCHY 2023早春女裝系列。（圖／品牌提供）

本季男裝也以西服為主軸作延伸，佐以帥氣的皮革單品或是工作褲裝，長版的西裝搭配闊腿西裝褲，為實穿的焦點造型；校園風格的LOGO衛衣，充分展現年輕街頭感；此外，在一片黑色勁裝LOOK中，以紅白黑拼接而成的賽車手外套，顯得獨樹一格。

▲GIVENCHY 2023早春男裝系列。（圖／品牌提供）

手袋部分能發現許多潛力新款，包括經典的「Antigona」被「橫向發展」，變成長型的Antigona手袋；簡約可愛的G Hobo包與Antigona一起換上豹紋、斑馬紋的紋路，時髦吸睛；一眾名人與網紅推崇的Kenny手袋，則是改以荔枝小牛皮的柔軟材質打造。

▲GIENCHY 2023早春系列焦點手袋。（圖／品牌提供）