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說．流行／揭秘LVMH太子妃自創品牌D’ESTRËE　蕾哈娜、碧昂絲都搶投資

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記者鮑璿安／台北報導

來自法國的配飾、成衣品牌 D’ESTRËE先前吸引到巨星Rihanna、Beyoncé等人投資，讓大家好奇這一小眾品牌究竟有什麼過人魅力？此次《ET FASHION》說流行要來聊聊品牌的幕後故事，創辦人之一的Geraldine Guyot還有個頭銜，是精品LVMH 集團二太子 Alexandre Arnault的妻子，雖是豪門媳婦，但她仍繼續闖蕩自己的事業。

D’ESTRËE2016年從帽子起家

D’ESTRËE 於2016年創立，幕後推手是兩位女性設計師，Geraldine Guyot與前 Christian Dior 高級定制總監Laetitia Lumbroso，兩人將巴黎街道的路名作為品牌名稱，起初選擇以帽子配件起家，原因是成衣和皮具在巴黎早就不是新鮮事，果然這個切點很精準。

設計師Geraldine Guyot擁有強大藝術天分、嫁給LVMH 集團二太子

擁有華麗時尚背景的Geraldine Guyot，從中央聖馬丁藝術與設計學院畢業，著手品牌設計、販售兼營運是如魚得水，她將從小對藝術的喜愛發揮到設計中，每季的配件構想上都會以自己喜歡的藝術家來命名，推動品牌迅速發展，有人形容D’ESTRËE的作品「就像雕塑一樣，一眼就能辨認出來」。極簡理念也受到包括Beyoncé、Rihanna、Selena Gomez 等人的青睞。

在2019年時Geraldine Guyot更被《富比士》選入「Forbes Under 30」菁英榜，除此之外，她還有個厲害的頭銜，就是精品LVMH 集團二太子、Tiffany & Co.副總裁 Alexandre Arnault的妻子，雖然嫁入豪門，但D’ESTRËE的發展並未止步，她將繼續當女強人。

D’ESTRËE編織紋路魅力

D’ESTRËE陸續將版圖延伸到手袋，去年（2021年）10月則迎來了首個成衣系列，而最新的2022春夏系列中，以招牌的編織紋路為主打象徵，從耳飾過度到包款裝飾，宛如被捲入華麗的視覺旋渦。

爆款手袋Alvar和Ettore則運用異材質和俐落輪廓帶來辨識度，發揮D’ESTRËE的長處，以條紋、直線以及幾何圖樣注入設計中，讓人一眼難忘。

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關鍵字：

說流行, D’ESTRËE, Geraldine Guyot

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