皮膚科醫師曝7個精華＋乳霜小知識：「乳霜最值得投資」

▲皮膚科醫師分享關於乳霜、精華的正確知識。（圖／翻攝IG@innisfreeofficial）

記者張毓容／台北報導

為了保養肌膚，精華液、乳液乳霜天天用，但你真的懂用、用對了嗎？知名皮膚科醫師廖苑利就分享關於精華和乳液乳霜相關的7個小知識，從是否該疊加精華到幾歲開始用精華才好等全解答，快來看看你是否都知道？

＃依年齡膚質挑選合適精華



挑選精華可以根據個人年齡、膚質狀況來選擇，像是年輕肌膚可以用保濕和美白類精華，熟齡肌膚可以選用抗衰老類的精華。

＃精華液的正確使用順序



精華液在護膚品中的使用順序是：清潔洗臉、化妝水（可用可不用）、眼霜、精華液、面霜，將精華液放在眼霜之後、面霜之前。

＃精華液越早開始用越好



精華液任何年齡都可以使用，不是一定要25歲以上才能使用，理論上是越早開始使用越好。

＃肌膚耐受度好，才疊擦精華



精華液可以疊加使用，但前提是需要皮膚有耐受度，這樣才能避免胡亂疊加精華而導致肌膚敏感、爛臉。

＃依膚質、氣候挑選合適乳霜



乾性肌，冬季時可選滋潤度和封閉性高一點的乳霜；而油性肌，夏季可選擇滋潤度和封閉性低一點的乳液。廖醫師更表示，只要產品適合，保養做一個步驟也足夠。

＃乳霜是必備護膚品

廖醫師表示，乳霜是最值得投資的保養品項，乳霜跟精華不同的是，不同款乳霜都會有一個共同點：保濕修護，對於修護敏感或者皮膚受損、光老化都有很好的作用。

＃別快速更換乳霜



乳霜一定要多試試，找到適合自己的那一款，堅持用，因為乳霜是最基礎且最重要的護膚品項，建議不要頻繁更換。

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