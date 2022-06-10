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TWICE娜璉單飛後變得更性感了！側躺床秀美腿、大露背超撩人

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記者王則絲／台北報導

韓女團TWICE成員娜璉日前驚喜宣布成為團內第一位Solo成員，即將單飛推出專輯，同時也另外創了新的個人IG帳號，在最近釋出的形象照裡可以發現，娜璉單飛後整個人風格都不一樣了，變得更性感有女人味，不只是大頭貼秀美背，還側躺在床上，露出誘人的白皙美腿。

▲TWICE娜璉 。（圖／翻攝自IG）

▲TWICE成員娜璉成為團內第一位Solo單飛成員。（圖／翻攝自IG@nayeonyny）

雖然TWICE先前就有陸續推行個人企劃，帶來翻唱舞蹈等表演，不過娜璉為團內第一位正式宣布單飛的成員，並將在6月24日正式推出首張個人迷你專輯《IM NAYEON》。

娜璉甜美的顏值外型，加上笑起來澎潤的臉頰特色，讓她擁有「人間維他命」的封號，深獲品牌們喜愛，身上擒攬珠寶品牌Chaumet與美妝品牌碧兒泉的代言，並與LOUIS VUITTON有密切合作，人氣甚高。

▲TWICE娜璉 。（圖／翻攝自IG）

▲娜璉單飛後風格大轉換，變得更性感了。（圖／翻攝自IG@nayeonyny）

不過藉由這次單飛的機會，娜璉可說是風格大轉換，專輯形象中娜璉穿著浮誇的粉色絨毛裝，側躺在床上，露出一雙白皙的美腿，並擺出撩人的眼神表情，且個人帳號的頭貼還是大露美背的照片，變得比以往更加性感。近期更新工作照裡也同樣發現，娜璉除了保持可愛，更多了分女人味，畫起煙燻妝容連殺氣都出來了，令人相當期待接下來新作品將會如何轉型。

▲TWICE娜璉 。（圖／翻攝自IG）

▲TWICE娜璉 。（圖／翻攝自IG）

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關鍵字：

娜璉, TWICE, 單飛

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