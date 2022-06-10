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神奇鑲爪讓鑽石看起來變大了！　太陽光芒耳環狂放閃

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▲▼ Hearts On Fire 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴Hearts On Fire靈感源自太陽光芒的Sunburst Wrap鑽石耳環，441,000元。（圖／Hearts On Fire提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

鑽石品牌Hearts On Fire靈感源自大自然種子、太陽和水等象徵生命力元素的Aerial系列，為品牌的招牌作，特色是將打磨光亮的貴金屬鑲爪以宛若鑽石切面或緊密排列方式緊扣美鑽，讓金屬反射更多鑽石光芒，鑽石因此在視覺上有放大的效果，鑲爪多以圓潤V字或雨滴形呈現，使圓形明亮式切割鑽石猶如馬眼形或梨形，成就更豐富的時尚造型，最新Sunburst Wrap鑽石耳環即完美演繹太陽萬丈光芒意象，繞著耳際放閃。

▲▼ Hearts On Fire 。（圖／公關照）

▲Hearts On Fire Aerial Sunburst白K金鑽石項鍊（上）133,000元起，Sunburst鑽石耳環773,000元起。

Hearts On Fire新款Aerial系列中，小巧的Lunar Eclipse鑽石項鍊由梨形元素鑽石構成一道優美弧線，手環則新增彈性設計的Marquis Flexi 鑽石手環，兩行鑽石在中央交匯，可單戴或疊搭更多手環、腕錶，每一款Aerial珠寶均是日常容易搭配的設計。

▲▼ Hearts On Fire 。（圖／公關照）▲▼ Hearts On Fire 。（圖／公關照）

▲Hearts On Fire Aerial Lunar Eclipse白K金鑽石項鍊小型款（左）67,700元，Aerial Marquis白K金鑽石手環111,800元。

除了閃亮白鑽為整體造型增添亮點，色彩濃郁的寶石也能為穿搭注入活潑氣息，喬治傑生（Georg Jensen）擅長結合20世紀初新藝術風格與寶石，創造古典美感的鍊墜，新品編號56 Moonlight Blossom月光花語訂製鍊墜即選擇讓人聯想到太陽的黃色東菱玉為主石，輔以硫化處理後的純銀立體葉脈圖騰；Heritage純銀天河石鍊墜則以碧綠色的橢圓形蛋面切割天河石為主角，上方裝飾純銀鏤空曲線與銀珠綴飾，清爽的色調在夏日格外討喜。

▲▼ Hearts On Fire 。（圖／公關照）

▲喬治傑生Heritage純銀天河石鍊墜（左）9,900元，Moonlight Blossom月光花語系列編號56純銀黃色東菱玉鍊墜13,000元。（圖／喬治傑生提供）

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