第一眼看見什麼？看出你最容易在愛情、人情還是錢財上吃虧？

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人生不可能一路順遂，難免會有走錯道路、受人欺瞞、甚至是遇人不淑的情況，雖然沒有辦法預測未來，但有時你會發現，自己在某些方面特別容易吃悶虧，而這跟個人的性格弱點多少有些關係，最近網上就有流傳一項心理測驗，從圖中第一個注意到的亮點，將能反映出你最容易在哪方面吃虧，一起來看看。

Ｑ：觀察以下圖片，你第一眼注意到的是什麼？

Ａ：摩西分海



Ｂ：撐傘的人



Ｃ：龜裂的地面



Ｄ：遙遠的海平面

【解析】

【解析】

【解析】

Ａ：摩西分海：容易在愛情上吃虧

在生活中，你是會把愛情放在第一順位的人，談感情時容易一頭栽進去，眼中就是有所謂的「情人濾鏡」，讓你自動過濾掉對方可能有哪些不好的地方，而在過度美化的情況下，你便容易落入渣男或渣女的感情陷阱中。

Ｂ：撐傘的人：容易在人情上吃虧



你也許有過被人說遲鈍的經驗，因為你有時不太懂得察言觀色，直來直往的性格可能已讓你不小心得罪了一些人，而有些人偏偏特別愛記仇，哪天你不小心招惹錯人，就可能讓對方有了對你不利的理由，讓你在人際關係上陷入困境。

Ｃ：龜裂的地面：容易在錢財上吃虧



你雖然勤奮工作賺錢，但是在理財方面可能沒什麼天賦與腦袋，俗話說就是「腦波弱」，看到喜歡的東西就買，有折扣更要買，對商人的計倆毫無抵抗力，借人錢時出手也闊綽，但是拿不拿得回來真的就要靠運氣了，在錢財上容易上當的你，也奉勸不要做一些投機的理財行為。

Ｄ：遙遠的海平面：恭喜你基本上很少吃虧



恭喜你，基本上很少吃悶虧，在各方面你都保有一定的理智，可謂「人間清醒」，樂於交際卻不會盲目信任別人，有自己的最後一道防線，愛情中也不容易迷失自我，看待任何事情保持適當距離，且總是設想周到，能為自己留條退路，便不怕遇到陷阱。