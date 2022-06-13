fb ig video ETtoday search mobile

第一眼看見什麼？看出你最容易在愛情、人情還是錢財上吃虧？

>

編輯／JJ

人生不可能一路順遂，難免會有走錯道路、受人欺瞞、甚至是遇人不淑的情況，雖然沒有辦法預測未來，但有時你會發現，自己在某些方面特別容易吃悶虧，而這跟個人的性格弱點多少有些關係，最近網上就有流傳一項心理測驗，從圖中第一個注意到的亮點，將能反映出你最容易在哪方面吃虧，一起來看看。

Ｑ：觀察以下圖片，你第一眼注意到的是什麼？

▲心理測驗。（圖／翻攝自小紅書）

Ａ：摩西分海

Ｂ：撐傘的人

Ｃ：龜裂的地面

Ｄ：遙遠的海平面

【解析】
【解析】
【解析】

Ａ：摩西分海：容易在愛情上吃虧

在生活中，你是會把愛情放在第一順位的人，談感情時容易一頭栽進去，眼中就是有所謂的「情人濾鏡」，讓你自動過濾掉對方可能有哪些不好的地方，而在過度美化的情況下，你便容易落入渣男或渣女的感情陷阱中。

Ｂ：撐傘的人：容易在人情上吃虧

你也許有過被人說遲鈍的經驗，因為你有時不太懂得察言觀色，直來直往的性格可能已讓你不小心得罪了一些人，而有些人偏偏特別愛記仇，哪天你不小心招惹錯人，就可能讓對方有了對你不利的理由，讓你在人際關係上陷入困境。

Ｃ：龜裂的地面：容易在錢財上吃虧

你雖然勤奮工作賺錢，但是在理財方面可能沒什麼天賦與腦袋，俗話說就是「腦波弱」，看到喜歡的東西就買，有折扣更要買，對商人的計倆毫無抵抗力，借人錢時出手也闊綽，但是拿不拿得回來真的就要靠運氣了，在錢財上容易上當的你，也奉勸不要做一些投機的理財行為。

Ｄ：遙遠的海平面：恭喜你基本上很少吃虧

恭喜你，基本上很少吃悶虧，在各方面你都保有一定的理智，可謂「人間清醒」，樂於交際卻不會盲目信任別人，有自己的最後一道防線，愛情中也不容易迷失自我，看待任何事情保持適當距離，且總是設想周到，能為自己留條退路，便不怕遇到陷阱。

關鍵字：

心理測驗

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

換季必備8款舒緩保養神隊友

換季必備8款舒緩保養神隊友

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

梵克雅寶在指間變出小花園

梵克雅寶在指間變出小花園

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

ET Fashion

推薦閱讀

2022下半年可能舊情復燃的3大星座！Top 2宿命型舊愛對你念念不忘

2022下半年可能舊情復燃的3大星座！Top 2宿命型舊愛對你念念不忘

第一眼看到的是美女還是樹？秒測你是理性腦或是感性腦

第一眼看到的是美女還是樹？秒測你是理性腦或是感性腦

一輩子不長，別和自己過不去！5個愛自己的表現，你做到了嗎？

一輩子不長，別和自己過不去！5個愛自己的表現，你做到了嗎？

枕邊人打呼好惱人！營養師傳授「6個技巧」助你脫離陣陣鼾聲 6月份財運爆發、收穫最好的3大星座！Top 2業績提升，還會遇到貴人 下一個人會更好？5個常見的「錯誤戀愛思維」讓感情路越走越窄 她問擇偶條件「有房、有存款」過分嗎？　網呼：門當戶對果然重要 珍妮佛羅培茲「沒穿內褲」光滑臀部火辣展露　驚人紅毯造型再+1　 孫芸芸澳洲漂亮家曝光　自招強迫症上身「毛巾摺像豆腐」 20cm雪平鍋不到350元神實用！不挑爐具、泡麵一下就滾

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面