fb ig video ETtoday search mobile

Hamilton「蛙人錶」霸氣外露　防撞、抗磁內外兼具

>

▲▼ Hamilton,G-SHOCK 。（圖／公關照）

▲Hamilton Frogman自動上鍊腕錶精鋼鍊帶款，37,500元。（圖／Hamilton提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Hamilton（漢米爾頓）以美國海軍「蛙人」（Frogman）特種部隊命名的首批腕錶，曾在二戰期間伴戰士們作戰，強悍設計延續至今，結合今日更先進的技術，讓錶迷能擁有內外兼具的卡其海軍系列Frogman自動上鍊腕錶，46毫米錶殼配備醒目的錶冠保護裝置，霸氣外露，而內載具80小時動力儲存的H-10自動上鍊機芯，配有以Nivachron™合金製作的擺輪游絲，有效防撞、抗磁並減低溫度變化對腕錶的影響，內外兼具。

▲▼ Hamilton,G-SHOCK 。（圖／公關照）

▲搭配綠色橡橡膠錶帶的Hamilton Frogman自動上鍊腕錶，37,500元。

為確保絕佳讀時效果，Hamilton卡其海軍系列Frogman自動上鍊腕錶的黑色面盤上覆有Super-LumiNova®夜光塗層，搭配尖端點綴橙色的指針，在昏暗之處閱讀時間仍一目了然，品牌共推出4種陽剛款式，包括分別搭配黑或綠色橡膠錶帶、鍊帶的不鏽鋼錶款，以及黑色PVD塗層精鋼錶殼的酷黑版本。

▲▼ Hamilton,G-SHOCK 。（圖／公關照）

▲Hamilton黑色PVD塗層的精鋼錶殼的Frogman自動上鍊腕錶，41,400元。

以強悍設計著稱的G-SHOCK，旗下Master of G系列也有名為Frogman蛙人錶，特色是不對稱錶殼設計、ISO防水200米，數量少且單價不低，依然有一群死忠的擁護者。以Frogman GWF-A1000C-1A腕錶為例，碳纖維強化樹脂製成的一體成形錶殼與錶背，搭配碳纖維核心防護構造CARBON CORE GUARD，不僅輕巧也抗衝擊，為此系列首款指針式設計，可一手掌握全球潮汐資料與管理潛水日誌記錄，從外型到功能都與海洋活動緊密相扣。

▲▼ Hamilton,G-SHOCK 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK Frogman GWF-A1000C-1A腕錶防水200米，32,000元。（圖／CASIO提供，以下同）

▲▼ Hamilton,G-SHOCK 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK款指針設計的FrogmanGWF-A1000系列錶款，搭載雙重智慧藍牙Bluetooth®模組與六局電波。

►TAG Heuer首家街邊店可享甜點套餐　熱門限量錶坐鎮

►風・Luxury／《捍衛戰士》阿湯哥戴36年前同款　IWC飛行錶也搶鏡

關鍵字：

Hamilton, 漢米爾頓, G-SHOCK

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

換季必備8款舒緩保養神隊友

換季必備8款舒緩保養神隊友

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

梵克雅寶在指間變出小花園

梵克雅寶在指間變出小花園

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

ET Fashion

推薦閱讀

神奇鑲爪讓鑽石看起來變大了！　太陽光芒耳環狂放閃

神奇鑲爪讓鑽石看起來變大了！　太陽光芒耳環狂放閃

嘉鋼(2067) 因應本公司上櫃申請需要委託簽證會計師出具內控專審報告

嘉鋼(2067) 因應本公司上櫃申請需要委託簽證會計師出具內控專審報告

寶格麗度假風草編包勾人度假　托特包竟變出印花抽繩包

寶格麗度假風草編包勾人度假　托特包竟變出印花抽繩包

TAG Heuer首家街邊店可享甜點套餐　熱門限量錶坐鎮 凱特王子妃不到2,000元Zara外套必收　「平價時尚女王」再發威 風・Luxury／《捍衛戰士》阿湯哥戴36年前同款　IWC飛行錶也搶鏡 白朗峰暮藍色躍上萬寶龍錶面　冰川紋理配金指針致敬冒險家　 Lisa糗撞好萊塢巨星同色系服裝　纖腰腹肌迎戰安海瑟薇美腿 IWC青銅飛行錶養出專屬色澤　配高人氣藍面吸睛 凱特王子妃「圓點控」無誤！　狂掃同品牌、各場合百搭

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面