Hamilton「蛙人錶」霸氣外露　防撞、抗磁內外兼具

▲Hamilton Frogman自動上鍊腕錶精鋼鍊帶款，37,500元。（圖／Hamilton提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

Hamilton（漢米爾頓）以美國海軍「蛙人」（Frogman）特種部隊命名的首批腕錶，曾在二戰期間伴戰士們作戰，強悍設計延續至今，結合今日更先進的技術，讓錶迷能擁有內外兼具的卡其海軍系列Frogman自動上鍊腕錶，46毫米錶殼配備醒目的錶冠保護裝置，霸氣外露，而內載具80小時動力儲存的H-10自動上鍊機芯，配有以Nivachron™合金製作的擺輪游絲，有效防撞、抗磁並減低溫度變化對腕錶的影響，內外兼具。

▲搭配綠色橡橡膠錶帶的Hamilton Frogman自動上鍊腕錶，37,500元。

為確保絕佳讀時效果，Hamilton卡其海軍系列Frogman自動上鍊腕錶的黑色面盤上覆有Super-LumiNova®夜光塗層，搭配尖端點綴橙色的指針，在昏暗之處閱讀時間仍一目了然，品牌共推出4種陽剛款式，包括分別搭配黑或綠色橡膠錶帶、鍊帶的不鏽鋼錶款，以及黑色PVD塗層精鋼錶殼的酷黑版本。

▲Hamilton黑色PVD塗層的精鋼錶殼的Frogman自動上鍊腕錶，41,400元。

以強悍設計著稱的G-SHOCK，旗下Master of G系列也有名為Frogman蛙人錶，特色是不對稱錶殼設計、ISO防水200米，數量少且單價不低，依然有一群死忠的擁護者。以Frogman GWF-A1000C-1A腕錶為例，碳纖維強化樹脂製成的一體成形錶殼與錶背，搭配碳纖維核心防護構造CARBON CORE GUARD，不僅輕巧也抗衝擊，為此系列首款指針式設計，可一手掌握全球潮汐資料與管理潛水日誌記錄，從外型到功能都與海洋活動緊密相扣。

▲G-SHOCK Frogman GWF-A1000C-1A腕錶防水200米，32,000元。（圖／CASIO提供，以下同）





▲G-SHOCK款指針設計的FrogmanGWF-A1000系列錶款，搭載雙重智慧藍牙Bluetooth®模組與六局電波。



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