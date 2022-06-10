活得有底氣！張韶涵：每個人都會經歷坎坷，保持勇氣和努力是最重要

▲張韶涵的韌性值得學習。（圖／翻攝自FB/張韶涵Angela Chang，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

人生不如意十之八九，重點是當你遇到挫折時，你會怎麼做？女星張韶涵出道多年經歷不少風雨，能靠自己堅韌再闖出一片天，盤點她曾說過的勵志金句，或許能給失意的你一點方向。

#我要謝謝我自己，我不是不感恩，我知道誰對我好，但是如果我不謝謝我自己有這樣的韌性，和這樣的堅持，我無法撐到今天。



#千萬不要把自己太當回事，我覺得人只要太把自己當回事的時候，就太自我中心了，我們該懂得如何愛自己，而不是以自我為中心。

#我記得很難過的時候，朋友告訴我一段話，他說：永遠都要記得不要讓任何人威脅你，你要和有底氣的活著，然後你要有本錢，因為當你有本錢了後，沒有任何人能命令你，你活的是自己的人生。



#沒有人會一生會一直順利，每個人都會經歷坎坷，無論怎樣，保持勇氣和努力是最重要的。



#無論是事業還是家庭，我都經歷過很多風風雨雨，有一句話叫感激傷害你的人，因為他讓你變得更強。但我想說，傷害就是傷害，沒有這些傷害我也會變得更強。



#我不感激傷害我的人，他們只是提醒了我，不要成為那樣的人。



#當不好的事情發生在你身上時，不要抱怨，除非你也抱怨那些發生在你身上美妙的事情。



#雖然朋友多了路好走，但我也不需要給我修路的朋友，我自己有翅膀。



#一般大家對我的印象，都覺得我是一個很堅強的女孩子，只是我希望把我堅強的那一面帶給大家。

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