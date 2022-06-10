fb ig video ETtoday search mobile

活得有底氣！張韶涵：每個人都會經歷坎坷，保持勇氣和努力是最重要

>

▲▼張韶涵金句。（圖／翻攝自FB/張韶涵）

▲張韶涵的韌性值得學習。（圖／翻攝自FB/張韶涵Angela Chang，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

人生不如意十之八九，重點是當你遇到挫折時，你會怎麼做？女星張韶涵出道多年經歷不少風雨，能靠自己堅韌再闖出一片天，盤點她曾說過的勵志金句，或許能給失意的你一點方向。

▲▼張韶涵金句。（圖／翻攝自FB/張韶涵）

#我要謝謝我自己，我不是不感恩，我知道誰對我好，但是如果我不謝謝我自己有這樣的韌性，和這樣的堅持，我無法撐到今天。

#千萬不要把自己太當回事，我覺得人只要太把自己當回事的時候，就太自我中心了，我們該懂得如何愛自己，而不是以自我為中心。

▲▼張韶涵金句。（圖／翻攝自FB/張韶涵）

#我記得很難過的時候，朋友告訴我一段話，他說：永遠都要記得不要讓任何人威脅你，你要和有底氣的活著，然後你要有本錢，因為當你有本錢了後，沒有任何人能命令你，你活的是自己的人生。

#沒有人會一生會一直順利，每個人都會經歷坎坷，無論怎樣，保持勇氣和努力是最重要的。

▲▼張韶涵金句。（圖／翻攝自FB/張韶涵）

#無論是事業還是家庭，我都經歷過很多風風雨雨，有一句話叫感激傷害你的人，因為他讓你變得更強。但我想說，傷害就是傷害，沒有這些傷害我也會變得更強。

#我不感激傷害我的人，他們只是提醒了我，不要成為那樣的人。

▲▼張韶涵金句。（圖／翻攝自FB/張韶涵）

#當不好的事情發生在你身上時，不要抱怨，除非你也抱怨那些發生在你身上美妙的事情。

#雖然朋友多了路好走，但我也不需要給我修路的朋友，我自己有翅膀。

#一般大家對我的印象，都覺得我是一個很堅強的女孩子，只是我希望把我堅強的那一面帶給大家。

►王心凌自律金句：身材管理就是要稍微忌口，管不住口欲就要多運動

關鍵字：

張韶涵, 金句, 底氣

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

換季必備8款舒緩保養神隊友

換季必備8款舒緩保養神隊友

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

梵克雅寶在指間變出小花園

梵克雅寶在指間變出小花園

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

ET Fashion

推薦閱讀

「母胎富豪」星座TOP 3！第一名天生含金量，最受財神眷顧

「母胎富豪」星座TOP 3！第一名天生含金量，最受財神眷顧

有效去除「廁所異味、濕氣」的6大隱藏好物！萬金油竟有用

有效去除「廁所異味、濕氣」的6大隱藏好物！萬金油竟有用

星巴克新推「珍珠光馬克杯」太美了！透明「人魚杯」顏值也超高

星巴克新推「珍珠光馬克杯」太美了！透明「人魚杯」顏值也超高

楊冪「胸下全是腿」黃金比例藏不住！　緊身皮褲＋纖腰太銷魂 珍妮佛羅培茲「沒穿內褲」光滑臀部火辣展露　驚人紅毯造型再+1　 一輩子不長，別和自己過不去！5個愛自己的表現，你做到了嗎？ 好多人都搞錯！那些你以為對的「健康習慣」，其實超傷身 減肥不敢吃點心？營養師推薦「4種健康零食」　不易發胖又解餓 湯唯帥氣黑西裝贏了坎城造型！「藏性感亮點」雪白美胸電翻 20cm雪平鍋不到350元神實用！不挑爐具、泡麵一下就滾

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面