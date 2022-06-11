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楊冪化身「童話公主」直播造型曝光！　深U花卉刺繡禮服超勾人

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▲▼楊冪 。（圖／翻攝自楊冪工作室微博）

▲楊冪直播造型美出新高度 。（圖／翻攝自楊冪工作室微博）

記者鮑璿安／台北報導

大陸女星楊冪時尚資源一流，近期登上直播為洗髮品牌帶貨，造型上吸睛滿滿，她化身「鮮花仙子」穿著黎巴嫩高級訂製禮服品牌Georges Hobeika裙裝，以浪漫的立體花卉刺繡遊走裙身，帶來華麗氛圍，讓網友驚呼：「連直播都這麼浮誇」、「楊冪少女啊」。

▲▼楊冪 。（圖／翻攝自楊冪工作室微博）

▲▼楊冪 。（圖／翻攝自楊冪工作室微博）

▲楊冪此次的鮮花禮服來自黎巴嫩高級訂製禮服品牌Georges Hobeika 2022秋冬系列 。（圖／翻攝自楊冪工作室微博）

楊冪此次的鮮花禮服來自黎巴嫩高級訂製禮服品牌Georges Hobeika 2022秋冬系列，品牌以華麗的花卉刺繡為一大亮點，在該套禮服上展露無遺，花朵從胸前一路蔓延到裙襬間，宛如自然盛開一般帶來仙氣，與楊冪的白皙肌膚相佐，配合上層層堆疊的黑色裙紗，一明一暗形成對比。

▲▼楊冪 。（圖／翻攝自楊冪工作室微博）

▲網友大讚楊冪「人比花嬌」 。（圖／翻攝自楊冪工作室微博）

尤其是禮服上緊下寬的剪裁，襯托出楊冪的姣好身材，在夢幻中增添嫵媚氣息。而楊冪以招牌旁分捲髮搭配上鮮花髮飾，營造出超乎過往的逆齡氛圍，隨著畫面曝光後，掀起網友大讚：「人比花嬌」、「鮮花禮服絕了」、「楊冪才能超越楊冪」、「完全是精靈下凡」。

關鍵字：

楊冪, 女星, 造型, Georges Hobeika, 穿搭

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