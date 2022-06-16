可愛爆棚！愛馬仕「隱藏版便當包」2萬元有找　DIOR、香奈兒也有同款

記者王蓁蓁 / 綜合報導

作為女孩們的此生最想入手的夢幻品牌HERMES（愛馬仕），在近日默默推出一顆可愛度爆棚的「便當包」，以一體成型的方式，打造出如同便當盒的輪廓，蓬鬆又柔軟模樣簡直太療癒了，而且大尺寸在美國官網定價610美元（約18300元），2萬元有找相當親民！事實上近季包括DIOR、CHANEL（香奈兒）等不少品牌，都推出過類似包款，耐看的流暢線條、加上意想不到的大容量，讓人忍不住一眼就愛上，就讓《ET FASHION》來替大家盤點整理這款即將佔滿社群版面的百搭小包。

HERMES

▲HERMES Bride-A-Brac Case便當包。（圖 / 記者王蓁蓁攝、翻攝annieymyl IG、hermes.we.love IG）

不少人一定會好奇，這顆被時尚潮人們稱為「便當包」的帆布手袋，根本沒在近期品牌發表的單品行列中？其實這款話題度超高的便當小包，是HERMES推出的Bride-A-Brac Case盥洗包，只是因為模樣實在是太可愛了，才被KOL們拿來當成出門用的小包，尤其繽紛配色簡直太適合春夏，帆布材質也讓包包在視覺上更加輕盈，在炎熱天氣下整體穿搭瞬間清爽，包款中央小巧H Logo，更增添可愛氛圍，價格方面同樣CP值超高，不到2萬元台幣就能入手，更是讓少女們不得不心動。

DIOR

▲Dior Caro 螢光粉法式印花尼龍手拿包，NT$40,000。（圖 / 品牌提供）

▲Dior Caro 螢光橘法式印花尼龍小型手拿包，NT$36,000。（圖 / 品牌提供）

每次度假系列都能帶來許多驚喜的Dioriviera，在本次更是直接將近季關注度超高的DiorTravel手袋改頭換面，先是將品牌經典的Toile de Jouy法式印花注入，令女孩們隨意搭配包款，都能洋溢渡假氛圍，緊接著又運用惹人注目的螢光粉、橘色吸睛，展現出難以忽視的仲夏風情，且可自由調整手柄的貼心設計，輕鬆穿梭手提與肩背，打造多樣化穿搭風格。

CHANEL

▲CHANEL小型流浪包，NT$ 161,900。（圖 / 翻攝品牌官網）

在大家都在關注CHANEL推出的夢幻愛心包款與垃圾袋包時，這顆蓬鬆可愛的流浪包早已悄悄被問翻了！柔軟的小羊皮革增添療癒氣息，稍微被放大的菱格紋卻又呈現出其不羈美感，經典的皮穿鏈交織著份量感十足的金屬與珠寶配飾，讓這顆率性小包意外散發龐克復古氛圍，完美演繹了香奈兒品牌擅長的衝突美學。

Alexander Wang

▲Alexander Wang scrunchie 緞面迷你手袋。（圖 / 翻攝品牌官網）

不同於以上的鮮豔配色，Alexander Wang則是以較為冷調的深色系打造系列，彷彿髮圈般的皺褶提把，加上緞面面材質，讓包包渾身散發優雅氣息，並運用刺繡方式，低調將Logo置於包底，隨著包款上身時隱約呈現，成為驚喜小細節，中央凹陷的蓬鬆包型，迷人魅力難以抵擋，輕鬆就擄獲人心。

PRADA

▲PRADA Re-Edition 2006尼龍手袋。（圖 / 翻攝品牌官網）

PRADA將率性的尼龍材質打造出蓬蓬的輪廓，營造出包款療癒輕盈的模樣，運用扣環令包包「便當」的形狀更加立體，小巧可愛的包包也因為圓潤包型而照樣能裝好裝滿，一點都不怕「廢」，不論肩背、手拿都時髦百搭。



