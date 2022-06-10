捉摸不定就放生！「7點超正戀愛觀」讓愛情一帆風順

▲想要擁有完美關係有秘訣。（圖／Unsplash，以下同）

編輯／Lily

有的人愛情屢戰屢敗，有的人卻是一帆風順，重點在你的戀愛觀是否正確，愛情不是抓在手裡就是永遠，關係要懂得經營，把自己過好了，對方覺得和你在一起有趣，這段關係才能經營下去，以下7點你都做到了嗎？

#不要為了想談戀愛而去戀愛

千萬別因為年紀而將就，要因為喜歡，和對方一起感到快樂才要交往，千萬別因為被催、年紀到了、怕孤單而進入愛情或婚姻，這樣的關係不會長久。

#喜歡就大方表達

很多人戀愛喜歡玩套路，欲擒故縱甚至是故意說反話，喜歡就是讓對方感受到，大方的表達愛意，不要拐彎抹角。

#別總是在想對方在幹嘛

很多人一談戀愛，心思全都在對方身上，別總是想他在幹嘛，而是要讓他琢磨你在幹嘛，讓他對你好奇並感興趣，無形中被你套牢。

#做一個情緒穩定的人

交往總會有意見不合的時候，記得平心靜氣好好溝通，做一個情緒穩定的人，若老是靠著發脾氣達到某種目的，你會發現越來越沒用。

#任何關係裡都要輪流低頭

吵架時不要總要對方道歉，任何關係中都有懂得輪流低頭，失衡的關係，久了肯定會讓對方受不了，沒有天生合拍的兩人，好的關係需要慢慢磨合，一個人願意包容，另一個就要適可而止。

#捉摸不定就放生

忽冷忽熱的關係並不是愛情，一個人要你煩惱就不要再執著糾纏，留不住的人就讓他走，及時停損最重要。

#不需要24小時都聯繫

理想關係是你知道他不會走，他知道你不會變，平常日可以各自忙碌經營自己，在一起的時候，就算什麼話都不說也不會無聊，是一種舒服的自在關係。