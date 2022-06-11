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一抹瑕疵神隱！話題遮瑕膏新品，讓肌膚質感大躍進

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▲▼遮瑕盤點。（圖／品牌提供）

▲學會使用遮瑕膏，讓肌膚瑕疵神隱。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

想要肌膚看似完美，卻又不想要厚重的粉妝，就得靠遮瑕膏來幫忙，想要擁有就像天生好膚質的偽素顏，必須購入一支好用遮瑕膏，和輕盈底妝相互搭配，幫助你巧妙隱藏瑕疵，肌膚質感更上一階。

遮瑕膏要怎麼用呢？彩妝大師小凱也傳授兩種方式，粉底前使用能幫助飾底校色，讓遮瑕於無痕，建議先調理嚴重瑕疵部位的色素暗沉、均勻膚色，讓底妝更裸透自然。也可以底妝後使用，這能夠幫助精準遮瑕，針對局部瑕疵如斑點、痘印提供精準的遮蓋效果。

▲▼遮瑕盤點。（圖／品牌提供）

▲KAI BEAUTY 妝肌密遮瑕膏，3.2ml，780元。

遮瑕、校色、提亮一次搞定，專為亞洲膚色訂製色選，推出三款色選，包括明亮的象牙膚、中性的自然膚，以及超級瑕疵克星人手必備的珊瑚橘，輕鬆解決臉部各種瑕疵問題如：黑眼圈、斑點、痘印、暗沉、血絲等，都能輕鬆抹去，實現零瑕疵的理想的裸妝。

▲▼遮瑕盤點。（圖／品牌提供）

▲NARUKO 茶樹荳荳遮瑕膏，5g，429元。

NARUKO專為油痘肌打造最新茶樹荳荳遮瑕膏，添加茶樹系列的澳洲茶樹精油及水楊酸，幫助控油阻荳；搭配綜合美肌維他命與紅花苜蓿毛孔調理因子，細緻改善膚況，讓你遮瑕同時加強保養。

▲▼遮瑕盤點。（圖／品牌提供）

▲Za 超磁久全能遮瑕筆，2.2g，330元。

搭配超磁久持妝技術，使遮瑕與底妝完美結合，持久不脫妝，極度服貼滑順，一抹零粉痕，肌膚不易乾燥斑駁。保濕護膚成分則有長效保濕玻尿酸與維他命E，讓遮瑕筆質地更柔滑好延展，水潤不卡紋。

關鍵字：

遮瑕膏, 盤點, 底妝

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