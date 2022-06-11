一起逛米蘭家具展！LOEWE把簑衣變提籃　DIOR圓背椅扶手只有單邊

記者林明瑋 / 綜合報導

疫情搞得世界烏煙瘴氣，用力地撥開陰霾、咀嚼生活中樂趣，心情才能更開闊。米蘭家具展（亦稱米蘭設計周，Salone de Mobile）堪稱全球最具影嚮力的設計界盛事，目前正在進行，雖不能到現場，但遠端欣賞展覽中精彩耀眼的作品，依然會有「日常的一切，竟然都可以是驚喜」的心情，一起看看各品牌的迷人之作，為生活添入新鮮想法與創意。

▲LV在米蘭展出Objets Nomades作品。（圖／品牌提供，以下同）

LOUIS VUITTON

LV的Objets Nomades家具家飾系列滿10周年了，10年來持續與全球各地的設計師合作，放手以創意與實驗性，至今推出超過60件兼具外型與功能，而且不忘品牌旅行基因的耀眼作品。

在2022年米蘭家具展中，Objets Nomades端出5件新設計，包括以大量LV皮條製成、運用黃銅扣固定的3款椅子，令人聯想到LV包包的細節，因為外型被暱稱為雲朵椅的Bomboca沙發，則推出了4人座款式，滿足不同空間與需求，還有日前曾來台展出的宇宙圓桌（Cosmic Table），底座以碳纖維結構包覆皮革，透過玻璃桌面可欣賞底座的輪廓。

10周年值得慶祝，除了在米蘭地標之一的Garage Traversi內展出Objets Nomades作品，也在米蘭市中心的LV小花店，展出系列中可愛的Origami皮革花朵，還有特別打造的書報亭，擺放LV出版的書籍，最後以遊牧建築展為壓軸高潮，各式活動，讓家具展期間熱鬧非凡。

▲LV Objets Nomades系列的Bomboca沙發，首度推出4人座款式（右）。





▲Belt Lounge Chair運用LV皮條製作，並以黃銅扣固定。





▲透過玻璃桌面可欣賞底座的輪廓的LV宇宙圓桌。

DIOR

圓背椅（ Medallion）很能代表DIOR，最初作為時裝秀的座椅，因為迪奧先生認為路易十六風格的圓背椅莊重簡約、很能代表巴黎，後來成為DIOR的經典之一，推出各種材質、印花變化，2021年的米蘭家具展，找來17名藝術家各自發揮創意，做出心目中的圓背椅，2022年，Dior Maison則首度與法國設計鬼才 Philippe Starck合作，讓圓背椅又有新樣貌。

▲Miss Dior系列圓背椅，在米蘭Palazzo Citterio內展出，充滿強烈魅力。

Philippe Starck的設計風格強烈而且範圍很廣，從咖啡壺、馬桶刷等日用品，到建築空間都有，台北的S HOTEL便是他的作品。與DIOR攜手打造出24件原創的圓背椅命名為「Miss Dior」系列，在米蘭Palazzo Citterio內展出，光束打在每張椅子上、強烈的光影效果，充滿靜謐與神秘氣氛。

Miss Dior圓背椅以輕盈的鋁為材質，以霧面或拋光處理黑鉻、粉銅、灰鋁或黃金，有單扶手、雙扶手和無扶手3種款式，除了展出，接下來也可以訂購，為空間注入更多特色。

▲DIOR首度與Philippe Starck合作，創作出截然不同於以往的圓背椅。

FENDI

FENDI在米蘭家具展期間，在FENDI Casa精品店以及FENDI Casa公寓展示家具作品，從桌椅、床舖等大型作品，到瓷器、餐具等小物件，都充滿品牌意象，身處其中，可以真正感受到FANDI Casa想傳遞的生活風格。

▲FENDI Casa公寓內，展示了FENDI的各式家具作品。

此外，在米蘭市中心的專門店庭院內，還開設了期間限定的FENDI Bar，以O'Lock logo、Pequin條紋、極具代表性的黃色等經典元素打造，咖啡奶泡上有FF圖案、杯子當然也是FENDI出品，而且是今年10月才會上市的FENDI Art de la Table系列。

酒吧內除了供應鹹、甜餐點，讓人們可以坐在室內或露天區享受，並販售FENDI配飾系列中的橢圓形皮革托盤，把純正的義大利風情帶回家。

▲期間限定的FENDI Bar，從裝潢到飲料都是FENDI經典元素。

LOEWE

世界各地的每個角落，都有令人讚嘆的工藝與技法，只不過常被忽略，LOEWE睽違兩年重返米蘭家具展，希望傳遞「優秀的工藝可以長久保存，修復是其中關鍵」的想法，透過編織、修復、重生，賦予被遺忘或丟棄的物件新生。

因此LOEWE搜羅了240個來自世界各地的舊籃子，交給4名工匠Idoia Cuesta 、Belén Martìnez、Santiago Basteiro 及 Juan Manuel Marcilla 發揮創意，運用各式皮繩修補，經過工匠的雙手，這些舊籃子有了的新樣貌。

▲從世界各地收集來的舊籃子（左），經由工匠以皮繩修復，有了新樣貌（右）。

另一方面，LOEWE也擷取各地的傳統編織精神，打造作品。西班牙加利西亞地區已傳承數千年的Coroza手工， 以禾桿、蘆葦、多刺野灌木等天然纖維織成蓑衣，LOEWE取其形，製作了有層層流穗的提籃，而韓國傳統紙編，則是用紙條織成家居用品，LOEWE邀來2019年 LOEWE FOUNDATION 工藝獎候選人 Young Soon Lee ，以紙編技術製作了多個壺，並以回收報紙織成手提袋。精彩的編織與修復，讓展覽中的每件物品，都充滿溫度與意義。

▲傳統Coroza手工製作的蓑衣，成為提籃的靈感。



▲以韓國傳統紙編技術製作的壺、回收報紙織成手提袋。

VERSACE

奢華絕對是VERSACE的DNA，呈現在家具以及全新的戶外系列亦然，米蘭家具展的展場，以深淺紅色為基調，搭配黑、白對比，成就了既是華麗前衛，又有古典風格的美學。

全新的La Medusa系列運用乙烯基塑膠為材質，充滿未來感，Venus扶手椅換上全新飾面，即便到了室外，依然不能雲淡風輕，Stiletto Outdoor戶外系列，以青檸綠、桃紅、鮮藍、黃等色調的布料，搭配白色金屬或塗上古銅色亮漆的金屬，散發出悠閒氣氛之餘，VERSACE的華貴沒變。

▲VERSACE展場華麗而前衛。





▲VERSACE La Medusa沙發、Venus扶手椅，都充滿未來感。



▲Stiletto Outdoor戶外系列，是VERSACE推出的新作品。

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