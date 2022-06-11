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Krystal開深V一轉身「紙片體態」曝光！　品牌大使全身RL超威

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▲Krystal 。（圖／翻攝自Krystal IG）

▲Krystal 最新美照。（圖／翻攝自Krystal IG）

記者鮑璿安／台北報導

韓女星Krystal（鄭秀晶）在IG擁有破千萬粉絲追蹤，最新發佈的美照中，她以日常私服出鏡，單品皆來自RALPH LAUREN（RL），以南韓品牌大使身份高調帶貨。而她也側身曬出包款，纖瘦的紙片身材引發網友討論：「超瘦」、「Krystal同款好燒」。

▲Krystal 。（圖／翻攝自Krystal IG）

▲Krystal 。（圖／翻攝自Krystal IG）

▲Krystal最新以RL威靈頓系列（Wellington Collection）展現高雅的美式風格 。（圖／翻攝自Krystal IG）

Krystal最新以RL威靈頓系列（Wellington Collection）展現高雅的美式風格，品牌以對馬術運動為靈感設計一系列單品，由Krystal演繹運用馬鐙（Stirrup）金屬為搶眼造型的肩背包，輪廓簡潔；搭配上墨綠色深V背心以及牛仔褲，與白色漁夫帽相佐，親民又輕盈的裝扮擄獲許多粉絲。

其實Krystal一向是時尚寵兒，不光拿下RALPH LAUREN南韓品牌大使頭銜，還身兼CHARLES & KEITH（簡稱：小CK）首位全球品牌大使以及保養品牌AHC代言人，比起精品而言，帶貨的單品相對親民。

而RALPH LAUREN在南韓掀起旋風少不了Krystal的帶貨功力，她這回出鏡，各個角度都毫無死角，甚至轉至側面時，纖細身材曲線也一覽無遺，仙氣長髮搭配纖腰讓網友大讚：「瘦回顏值巔峰」、「只要Krystal穿過就想買了」。

關鍵字：

Krystal, Wellington Collection, 鄭秀晶, RALPH LAUREN

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