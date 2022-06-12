2022下半年可能舊情復燃的3大星座！Top 2宿命型舊愛對你念念不忘

編輯／Molly 圖／翻攝自IG@tvn_drama

有時候情侶分手不一定是因為沒有感情了，可能只是遇到的時間不對，在當下彼此不太合適，但其實對對方都餘情未了，若能在對的時間重逢，或許就有重來一次的機會，甚至邁向美好結局。而被許多網友封為「國師」的星座專家唐綺陽就公布，今年下半年最有可能與前任舊情復燃的3大星座，如果有讓你念念不忘的舊愛，可以試著連繫看看。

Top 3：天秤座



天秤座最近有被看見的機會，可能是最近表現得很優秀、人氣高，讓大家從眾人中又看見了你。今年天秤座就是「有人找」，新人舊人都會來，雖然不太確定找天秤的人內心真正的想法，但對方如果想回頭，通常是因為覺得「你很優秀、你很棒」，天秤不一定要接受對方，但可以大方接受對方的讚美。

Top 2：處女座



處女座的對象通常擁有宿命型的色彩，可能是宿命型的戀人或是敵對，但這些對象外界無法去察覺他們內心真正的心思，或許對處女座愛恨交加、念念不忘，或是無法放下，如果是表現在感情上就會滿浪漫的。若處女座有想聯繫的舊愛，不不妨就聯絡看看，說不定就讓你遇上了。

Top 1：金牛座



今年金牛座身上降落了不少神奇的事情，若以一句話來形容，大概就是「業力引爆」，舊愛重燃也是業力的其中一種，可能是以前沒有處理乾淨，或是沒有說清楚，或是餘情未了，才可能有舊情復燃的情形。如果遇到了，就看看天時地利人和、當下的時空是否祝福你們，有這機會的話，就多了解、認識對方一點，讓事情有個圓滿吧！

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