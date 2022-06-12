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枕邊人打呼好惱人！營養師傳授「6個技巧」助你脫離陣陣鼾聲

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▲▼營養師傳授「6個技巧」助你脫離鼾聲 。（圖／Pexels）

▲鼾聲嚴重影響睡眠。（圖 / Pexels）

記者曾怡嘉／台北報導

擁有良好睡眠不只能增進抵抗力，同時更能瘦身兼顧美肌，但是有時枕邊人的鼾聲是否讓你徹夜難眠呢？吵雜的打呼聲讓你精神不繼？營養師余朱青分享，6個小技巧助你脫離陣陣鼾聲，讓你一夜好眠。

▲▼ 營養師傳授「6個技巧」助你脫離鼾聲 。（圖／翻攝自FB/營養師余朱青）

▲（圖 /翻攝自FB/營養師余朱青）

#進行減重計畫

有時候打鼾和肥胖脫不了關係，研究顯示大部分肥胖的人只要減重都能改善打呼的聲量，為了身體健康以及減低鼾聲，現在就快快執行減重計畫吧！

#良好的睡眠習慣

每天盡量固定時間睡眠，盡量不要熬夜，要知道不好的睡眠習慣，會讓你上床時過於疲憊，睡覺時過於昏沉，肌肉狀態塌軟而造成鼾聲不斷。

#打開鼻通道

睡前建議沖個熱水澡，有助於打開鼻通道，進而改善鼾聲。

#多喝水

營養師余朱青分享，許多案例研究發現，身體缺乏水份是導致打鼾的主因之一，注意每日的飲水總量，也可以下載APP幫助記錄你的日常飲水量。

#改變睡姿

減輕對自律神經的負擔，保有優質的睡眠品質。活用抱枕之類的睡眠用品，更容易確保氣管的暢通。

#換枕頭

不正確的枕頭高度也是會造成打呼原因之一，通常不嚴重的打呼問題，只要換個枕頭就可以改善。

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關鍵字：

打呼, 鼾聲, 減緩

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