星．變美／39歲蔡卓妍「童顏不老」全歸7件事，保養切記過度

▲阿Sa出道20年，不只凍齡且越來越美。（圖 / 翻攝自小紅書/蔡卓妍）

記者曾怡嘉／台北報導

陸綜《乘風破浪》熱播，其中香港女子團體Twins合體也是一大看點，Twins中的蔡卓妍（阿Sa）今年雖乙39歲，但外表超凍齡有「不老阿Sa」的稱號，先前他也在《小紅書》和網友交流分享自己的養膚之道，其實一點都不難！

#多喝水

她分享專家說每天最少8杯水，但是她坦白自己喝不了那麼多，但每天一定盡力而為。

#多運動

多運動出汗對肌膚很好，可以幫助排毒，運動多了，汗腺也會比較健康，當毒素都被排出了，自然臉色也會變好。

#多休息

私下的她很能睡，但是如果太忙沒有時間睡覺的話，就盡量保持心情開朗。

#卸妝一定要卸乾淨

雖然說要卸乾淨，但是不會用太強或是太刺激的卸妝產品，寧願辛苦點多卸幾次。

#用適合自己的護膚品

她強調保養並不是把所有護膚品塗在臉上就好，有的時候抹太多會堵塞毛孔，她寧可多塗幾遍保濕產品，也不要一次性就過度滋潤，因為這樣容易吸收不好而冒出小痘痘。如果真的太多護膚品想塗，她會按照功效分開，一天只選一款用，但無論怎樣白天一定會塗防曬，塗防曬要認真，這個真的很重要。

#敷面膜

一個星期最少敷臉兩天，最常使用的方法就是清潔加上保濕面膜。

#保持腸道健康

她分享最近看了一篇文章關於腸道健康的重要，第一步就是要少吃甜的東西，不過她也因為血糖低，每天一定得喝一杯有糖飲料，但是其餘時間盡量不吃甜的東西，如果腸發現嘴角附近容易長痘痘的話，代表你的腸胃可能不太好。

綜觀阿Sa的養膚之道其實就是改善生活習慣，不困難也不需要花大錢，學她堅持下去，你也可以越來越美。