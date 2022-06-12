fb ig video ETtoday search mobile

第一眼看到的是美女還是樹？秒測你是理性腦或是感性腦

>

▲▼心理測驗。（圖／翻攝自小紅書）

▲第一眼看到的東西，秒測你真實個性。（圖／翻攝自小紅書）

記者曾怡嘉／綜合報導

你是理性腦還是感性腦呢？做事是否很有原則，還是總是被感情所左右？《小紅書》上有個心理測驗，從你第一眼看見的東西，就能測出你是哪種類型，網友實測都說準！

這張圖第一眼你看到什麼呢？

A.美女

B.鳥

C.一棵樹

---------------------

選擇A 美女的你

你在理性和感性取得很好平衡，在朋友圈中是很受歡迎的類型，做事時有同理心，懂得換為思考，遇到不順心的事情，你總能控制自己的情緒，整體而言，無論遇到什麼事情，你都能應對，但是做事有原則和底線，和大家維持著恰好的關係。

選擇B 鳥的你

你的感性大於理性，做許多決定都是隨心情而定，個性也較為敢愛敢恨，你很重視直覺，和第一眼的印象，好惡很明顯。即便如此，你的內心其實很脆弱，較為敏感，也容易胡思亂想，身為你的朋友需要包容你的個性，有時候別都把事情都悶在心裡，說出來才發現或許沒有那麼糟。

選擇C 一棵樹的你

你的理性大於感性，對外表現都是相當理智和冷靜，即便內心澎湃，但人家看起來也是若無其事的樣子，交友方面較為慢熟，需要一段時間才能對別人打開心扉，但你的內心其實很柔軟，看電影或是聽音樂，讓你想到某個人，都會讓你想掉淚。

關鍵字：

心理測驗, 理性 , 感性

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

換季必備8款舒緩保養神隊友

換季必備8款舒緩保養神隊友

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

梵克雅寶在指間變出小花園

梵克雅寶在指間變出小花園

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

ET Fashion

推薦閱讀

一輩子不長，別和自己過不去！5個愛自己的表現，你做到了嗎？

一輩子不長，別和自己過不去！5個愛自己的表現，你做到了嗎？

枕邊人打呼好惱人！營養師傳授「6個技巧」助你脫離陣陣鼾聲

枕邊人打呼好惱人！營養師傳授「6個技巧」助你脫離陣陣鼾聲

有效去除「廁所異味、濕氣」的6大隱藏好物！萬金油竟有用

有效去除「廁所異味、濕氣」的6大隱藏好物！萬金油竟有用

第一眼看到的是美女還是樹？秒測你是理性腦或是感性腦 捉摸不定就放生！「7點超正戀愛觀」讓愛情一帆風順 星巴克新推「珍珠光馬克杯」太美了！透明「人魚杯」顏值也超高 「母胎富豪」星座TOP 3！第一名天生含金量，最受財神眷顧 珍妮佛羅培茲「沒穿內褲」光滑臀部火辣展露　驚人紅毯造型再+1　 20cm雪平鍋不到350元神實用！不挑爐具、泡麵一下就滾 超可愛「捏肥肚馬克杯」根本是本人！　轉身紅潤小屁屁藏驚喜

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面