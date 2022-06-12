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下一個人會更好？5個常見的「錯誤戀愛思維」讓感情路越走越窄

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▲▼5個「錯誤戀愛思維」讓感情路越走越窄 。（圖／Unsplash）

▲錯誤的感情思維，讓你感情路上總是受挫。（圖／Unsplash，以下同）

編輯／Lily

沒有人天生是戀愛高手，現實生活中很多人不太懂經營親密關係，導致於愛情婚姻路越走越窄，盤點常見的5個錯誤的戀愛思維，現在改正還來得及。

#要找到對的人

不管和誰戀愛或是結婚都一樣，要如何經營下去，掌控權還是在你自己，所謂的找對人只是一種願望或是理想，你找的人往往只是「你愛自己」的一種反映，所以沒有天生對的人。

#下一個人絕對會更好

我們在分手後總會有這樣的想法，以為換一個新的人就是最棒的解決方法，其實這樣只不過是把問題向後推遲，遇到問題請試著找問題和解決問題，換一個人絕不是唯一方法。

▲▼5個「錯誤戀愛思維」讓感情路越走越窄 。（圖／Unsplash）

#責任在對方

關於你的幸福，該負責任的只有你自己，如果對方做得不好，你卻還是隱忍或是照單全收，那是因為你不夠愛自己，感情出現狀況是兩個人的事情，把責任推給對方，是不負責任的行為。

#真愛總有一天會來

總是期待真愛到來，夢想真愛其實是期待一個完美伴侶補足你的不足，與其被動等待，不如主動多認識朋友或參加活動，說不定愛情就在轉角處等你。

▲▼5個「錯誤戀愛思維」讓感情路越走越窄 。（圖／Unsplash）

#穩定關係需要刺激

不管是戀情和婚姻，穩定生活後出現平淡很正常，這時想要好好走下去，需要的是勇氣而不是刺激，你必須有勇氣檢視現有的生活，擺脫舒適圈，兩人一起冒點險，讓生活變得更有滋味。

►第一眼看到的是美女還是樹？秒測你是理性腦或是感性腦

關鍵字：

戀愛, 錯誤, 觀念

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