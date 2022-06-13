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皮膚科醫師曝「防曬乳致痘真相」！依長痘階段決定是否塗防曬

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▲▼ 皮膚科醫師曝「防曬乳致痘真相」 。（圖／翻攝IG）

▲皮膚科醫師提醒長痘還是要防曬，但要挑對防曬產品。（圖／翻攝IG@laneige_kr、@__yoonbomi__）

記者張毓容／綜合報導　 圖／翻攝unsplash、pexels

受到氣候影響，台灣有不少人都是容易長痘的痘痘肌，知名皮膚科醫師廖苑利就透露，常被問到「痘痘肌要不要防曬」、「防曬會不會致痘」，她坦言某些防曬確實會致痘，但她也提醒長痘期還是要防曬，只是不一定是靠防曬乳。她更近一步分享長痘期間要不要塗防曬乳的2大判斷標準，並加碼如何正確選防曬產品避免致痘，如果你也是容易冒痘痘的人，快來記好重點。

首先，廖醫師表示，長痘期間到底要不要塗防曬，這個判斷的黃金標準跟痘痘長成的階段有關，可分為長痘初期和後期。

▲▼皮膚科醫師曝「防曬乳致痘真相」。（圖／翻攝unsplash、pexels）

＃長痘初期，輕度痘痘

廖醫師表示，如果痘痘是輕度痘痘，主要是長痘前期，像是有黑頭、粉刺再加上一點點小小的紅色痘痘的話，這個階段這個階段一定要塗防曬。

這個階段有塗防曬，就能預防痘痘加重，以避免紫外線刺激初期發炎的痘痘變得更嚴重，建議同時使用治療痘痘的藥物或抗痘保養品，幫助讓痘痘趕快消散，就比較不容易留下痘印，或讓痘印不會留太久。

▲▼皮膚科醫師曝「防曬乳致痘真相」。（圖／翻攝unsplash、pexels）

＃長痘後期，膿包痘痘

如果痘痘是在長膿包的階段，已經出膿了，就屬於長痘的後期階段，這時候就不建議擦防曬，因為這個階段如果擦到質地比較厚重的防曬，會導致皮膚不太透氣，進而使得細菌容易滋生。尤其如果膿包破了的時候，會加大感染的風險，反而會變得發炎更嚴重，在這個時間點，無論有沒有塗防曬，紫外線有沒有造成刺激，其實影響已經沒有那麼大了。

廖醫師也提到，防曬乳的基本成分組成主要是兩大類，第一類是防曬的基礎質地，第二類就是防曬成分，其中因防曬成分致痘的案例是比較少的，反而需要注意的是防曬乳的基質，有沒有包含容易長痘的成分。像是防曬乳的基質裡如果含有合成脂或是含有橄欖油，無論加的何種防曬成分，都會容易導致長痘痘，這種產品建議就不要用。

▲▼ 皮膚科醫師曝「防曬乳致痘真相」 。（圖／翻攝IG）

最後廖醫師提醒，並不是說一旦有長痘痘就不要擦防曬，而是要先分辨你的痘痘處於哪一個階段，初期或後期，若是長痘期的前期記得還是要擦防曬；長痘期的後期，若要擦防曬時，就要特別注意挑選輕薄型防曬產品，質地不要太厚重的，或是更推薦可使用一些硬防曬的方式，像是配戴口罩、帽子或撐陽傘遮住日光直接照射等。防曬有很多種方式，不拘泥於一定只能擦防曬乳，但對於長痘期的肌膚來說，要會判斷什麼階段使用什麼方法。

►擦錯等於浪費錢！皮膚科醫師教「正確防曬」5要點　用量太少也NG

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關鍵字：

保養, 護膚, 痘痘, 痘痘肌, 痤瘡, 長痘期, 防曬, 防曬乳, 致痘, 真相, 挑選秘訣, 皮膚科醫師, 醫生, 廖苑利

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