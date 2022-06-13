孫芸芸澳洲漂亮家曝光　自招強迫症上身「毛巾摺像豆腐」

▲孫芸芸正在澳洲陪伴兒女，不時分享海邊美照。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

記者陳雅韻／台北報導

提到「台灣第一名媛」孫芸芸，第一聯想是她與時尚圈的緊密連結，不僅是精品或美妝品的「帶貨王」，也親自設計同名品牌YUN YUN SUN首飾，在外光鮮亮麗，回歸家庭她則燒了一手好菜，對於居家布置更感興趣，正在澳洲陪伴兒女的她昨曝光澳洲家的一角，大地色系的空間被網友一面倒讚美，她自招有一點強迫症，所以每個東西都要擺到她覺得對的位置才行。

▲孫芸芸曝光澳洲家中的大地色裝潢，流露好品味。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

▲孫芸芸早起烤餅乾，隨手一拍都是靜物美照。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）



孫芸芸透露空間布置是她的一大興趣，由於有一點強迫症，因此任何時間目光所及之處都要井然有序與乾淨整潔，能對齊的東西都要朝同一個方向，包括冰箱飲料都要一排排對齊、毛巾摺像豆腐一般，家裡舒服看了心情好，笑稱：「所以我很忙碌。」她拍完照後發現躺椅上的毯子沒順好，又讓她強迫症發作說：「好討厭。」

▲孫芸芸台北工作室每個角落都是絕佳拍照場景，她身後是義大利品牌Brionvega Radiofonografo黑膠唱盤機，約34萬。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

不僅居家空間用心，孫芸芸在台北的YUN YUN SUN工作室也經過精心裝潢，讓每個角落都是她的拍攝場景，她今年添購約34萬元的義大利品牌Brionvega Radiofonografo黑膠唱盤機，即是她拍美照的最佳「道具」，無論是靜物或人物照，隨手一拍都是時尚大片。

▲孫芸芸宴客，漂亮的餐桌布置不假他人之手。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

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