愛爾麗榮獲ETtoday「2021企業品牌聲望大調查」醫美類三冠王　安心醫美從心開始

生活中心／綜合報導

愛美是人的天性，但追求美麗一定要透過醫師的「專業」，來達成美的「結果」，才能讓人美的「安心」！兩岸三地醫美龍頭愛爾麗集團創辦人常如山「從心開始」打造「安心醫美」，扛起提升業界整體醫療水平的重任，給消費者最安心、安全的醫療環境，更榮獲ETtoday「2021企業品牌聲望大調查」中囊括「最佳人氣獎、最佳品牌獎、永續經營獎」醫美類三冠王。並秉持「暖心公益」理念，以醫美公益領頭羊之姿拋磚引玉，集團捐贈善款累積破億，也帶起國內醫美的公益風潮。

能力愈大、責任愈大！常如山體認到愛爾麗作為兩岸醫美龍頭，有責任協助提升業界醫美的整體醫療水平，給消費者最安心安全的醫療環境，起心動念打造「安心醫美」，所有的醫療儀器設備、耗材等保證原廠，美國FDA、歐盟CE以及台灣衛服部三重認證，所有醫療團隊成員皆具有醫學中心的學經歷背景，以專業、品質深獲消費者信任。

財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會（醫策會）去年底舉辦品質認證授證典禮，愛爾麗集團旗下的「漂亮愛爾麗整形外科診所」通過「診所美容醫學品質認證」，當時前往代表領獎的集團執行長劉怡萱就強調，「品質」是消費者心中的普世價值，也是愛爾麗永遠的堅持。

「診所美容醫學品質認證」代表在專業技術、智能化管理及創新服務等領域，都能為顧客提供超乎期待的高品質。然而，要提供讓消費者安心的專業技術與服務品質絕非易事，尤其近幾年受疫情衝擊，不少服務業都得度小月慘澹經營，愛爾麗卻在疫情期間逆勢操作擴大徵才，更增加員工福利，保持專業技術領先並凝聚企業內部向心力，由內而外讓企業品質得到保障。

「醫學美容產業，顧客想買的不只是美麗，更重要的是找回自信，所以愛爾麗打造安心醫療、以客為尊為服務原則，員工不只建立良好的顧客關係也營造正能量的工作氛圍。」愛才、惜才的常如山認為，留住員工最好的方式就是大方給薪而且年年加薪，透過真心對待員工，以溫度與感情建立互信基礎，才能不斷優化客戶服務而取得更上一層樓的經營模式。

除了用專業、品質打造令消費者信賴的「安心醫美」品牌，愛爾麗更是台灣醫美的「公益領頭羊」。5月下旬總裁常如山才前往集團共同創辦人劉貞華總經理的母校中華醫事科技大學，參加生物醫學及美容保健科科館揭牌儀式暨捐贈助學獎學金新台幣200萬元，傳遞「愛是永不止息」的集團宗旨。

愛爾麗集團5月中捐給南台科大弱勢學生獎助學金200萬元。「回饋鄉里、不忘本」一直是常如山從1996年創立以來不斷堅持的企業理念，積年累月投身公益事業，隨時關注台灣大小事，集團累積的捐贈金額已經破億，拋磚引玉的舉動也帶動其他業者共襄盛舉，一起為台灣盡一份力。來愛爾麗消費的客人，美麗還一起投入做公益，共同化為愛的力量。