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6款「精品後背包」推薦　LV Tiny背包、Prada尼龍包全都時髦又耐用

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文／美人圈

除大容量水桶包、托特包之外，後背包其實是很值得女子們投資的品項！大容量設計隨身物品通通裝進去都不是問題，無論是與姐妹相約的輕旅行、日常通勤，都實用耐裝！編輯替大家整理了六款2022後背包推薦，LV Tiny背包、CHANEL 22全都時髦、耐用，來看看你最喜歡哪一款。

2022精品後背包推薦1：LOUIS VUITTON Tiny背包

LV迷們尖叫～這款Tiny背包使用柔軟的Monogram Empreinte粒面皮革，綴有Monogram壓花圖案，尺寸小巧十分可愛俏麗，卻擁有足夠的容量可以收納手機、皮夾，並設有背面拉鏈口袋，適合存放信用卡等重要物品，背包配有兩條可調節長度的可拆式肩帶，不挑身形的優點讓小個、高挑女孩都可使用，時尚迷可不要錯過！

2022「精品後背包」6款推薦！LV Tiny背包、CHANEL 22時髦又耐用，GUCCI這款經典必收

▲Louis vuitton Tiny背包，NT$63,500。（圖／Louis vuitton）

2022精品後背包推薦2：CHANEL 22 包

有在關注時尚圈的朋友們一定知道接下來介紹的這咖！Chanel在2022春夏推出CHANEL 22以衍縫方式營造出放大版的菱格紋，並以簡鍊的經典皮穿練飾以金屬logo的圓型吊墜，就連李聖經、莉莉蘿絲戴普、瑪格麗特庫利等眾多名星也搶著揹～方正、俐落的包型，並以磁吸扣式，不僅便於日常攜帶，拿取東西也更加方便！另外，這次「 22」 包還推出三種尺寸，大家可以依據自己喜好選購。

2022「精品後背包」6款推薦！LV Tiny背包、CHANEL 22時髦又耐用，GUCCI這款經典必收

▲CHANEL 22 包，NT$161,900。（圖／IG@heybiblee、IG@margaretqualley）

2022精品後背包推薦3：COACH CHARTER經典SIGNATURE後背包

經典不敗的丹寧面料是保值、不退流行的好選擇！這款CHARTER包款是採用環保的SIGNATURE面料打造而成，製造過程中減少對地球環境影響，時尚同時兼具環保概念！這款後背包採用復古包型，不僅容量大，還特地設有電子產品隔層具襯墊設計，多功能插槽則能完美收納手機、充電器與其他必備用品，出門旅遊帶這咖準沒錯～

2022精品後背包推薦1：LOUIS VUITTON Tiny背包，NT.63,500

▲COACH CHARTER經典SIGNATURE後背包，NT$23,800。（圖／COACH）

2022精品後背包推薦4：PRADA 小號再生尼龍背包

Prada 自從問世後就一直是​受到時尚圈的高度關注！這款尼龍背包保留了品牌經典特性，以搪瓷三角形標誌裝飾，彰顯出時尚、俐落的包身。並且在追求時尚的同時講究環保！再生尼龍是以回收自海洋的塑膠垃圾、漁網及紡織纖維廢料循環再造並淨化製成。此外尼龍面料相當耐裝、耐磨，想要與姐妹妹相約去輕旅行，亦或是當作上班、上課使用都沒問題～

2022精品後背包推薦1：LOUIS VUITTON Tiny背包，NT.63,500

▲PRADA 小號再生尼龍背包，NT$53,000（圖／PRADA）

2022精品後背包推薦5：Burberry 中號絎縫羔羊皮蘿納背包

還在猶豫今年的第一咖包款要選擇誰嗎？編大推Burberry這款蘿納雙肩背包，大容量設計可以將隨身物品通通放入，且用意大利鞣製羔羊皮材質匠心打造，並裝飾Thomas Burberry專屬標識設計，搭配纖細的可調式肩背帶，締造出實用率性風格！此外，開放式抽繩包口設計，不論是手提或肩背都能展現出有型的時尚態度～

2022精品後背包推薦1：LOUIS VUITTON Tiny背包，NT.63,500

▲Burberry中號絎縫羔羊皮蘿納背包，NT$75,000。（圖／BURBERR）

2022精品後背包推薦6：GUCCI Interlocking G背包

這款Interlocking G背包採用GUCCI出眾的GG Supreme帆布打造，以米色、白色撞色打造出清爽又耐看的包身，搭配燕麥色的皮革飾邊，符合春夏氛圍感，日常相當百搭～這款背面肩帶使用標誌性的綠紅綠織帶，彰顯出高級感，並且能任意調節作為單肩帶佩戴，想不心動都難。

2022精品後背包推薦1：LOUIS VUITTON Tiny背包，NT.63,500

▲GUCCI Interlocking G背包，約NT$62,400（圖／GUCCI）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載

關鍵字：

美人圈, 精品, 後背包, LV, CHANEL

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