「死侍老婆」爆乳仙氣洋裝甜蜜約會　夫妻倆牽手力挺大咖好友

記者王則絲／外電報導

「死侍」萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）與老婆布蕾克萊芙莉（Blake Lively）11日於翠貝卡電影節（Tribeca Film Festival）現身，力挺歌手好友泰勒絲（Taylor Swift）的微電影《All Too Well》試映會，布蕾克萊芙莉一身低胸白洋裝性感爆乳、同時仙氣四溢，夫妻倆甜蜜牽手的模樣簡直是公然約會了起來，閃爆現場。

▲萊恩雷諾斯與布蕾克萊芙莉出席泰勒絲微電影《All Too Well》試映會活動。（圖／達志影像）



布蕾克萊芙莉與泰勒絲是演藝圈眾所周知的好姐妹，在泰勒絲製作與執導的音樂微電影《All Too Well》試映會上，布蕾克萊芙莉與老公萊恩雷諾斯便現身力挺，成為場上焦點。

布蕾克萊芙莉頂著一頭飄逸捲髮，身上穿著REFORMATION的白色洋裝，手提GUCCI馬銜扣手袋，並踩著Christian Louboutin的紅底鞋替造型收尾，宛如公主一般仙氣四溢，同時低胸洋裝又讓她的好身材呼之欲出，性感爆乳讓人看得好害羞，一旁的萊恩雷諾斯則是一身休閒的襯衫與牛仔褲裝扮，牽著老婆的手一起行動，眼裡滿滿是寵溺，簡直羨煞眾人、閃爆了現場。

▲泰勒絲以一身率性的西裝背心套裝造型現身。（達志影像）



而當天活動主角泰勒絲的造型也不遑多讓，她以Max Mara 2022早秋系列的條紋西裝背心套裝率性出席，腳上的PRADA樂福高跟鞋更添氣場，搭配招牌的紅唇妝容，狀態看起來相當好。

►珍妮佛羅培茲「沒穿內褲」光滑臀部火辣展露 驚人紅毯造型再+1



►TWICE娜璉單飛後變得更性感了！側躺床秀美腿、大露背超撩人