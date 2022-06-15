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8款「精品草編包」夏日必備　YSL新款美哭、Chloé 2萬有找超熱賣

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文／美人圈

炎炎夏日即將到來，充滿度假風的「草編包」必須擁有！各大品牌也陸續推出新款，放火燒大家荷包，這回小編精選了8款「精品草編包」來推薦給大家，每一款都時髦度爆表，出遊拍照大加分～以下有CELINE、YSL、LV、LOEWE、Chloé等，趕緊看看哪款是你的命定美包吧！

2022「精品草編包」推薦：CELINE TRIOMPHE CLASSIC PANIER手袋

CELINE的凱旋門草編手袋超級火，今年情人節更推出了限定愛心款式！大大的立體愛心＋凱旋門圖案，任誰都無法抗拒呀～還附有長短肩帶，可手提或肩揹展現多種造型，容量也是大得沒話說，重點是價格相較品牌它款便宜很多，這款真的超勸敗。

2022夏日必備「精品草編包」推薦！CELINE愛心款、YSL新款美哭，這款2萬有找超熱賣

▲CELINE TRIOMPHE CLASSIC PANIER手袋，NT$23,000。（圖／CELINE、小紅書＠丘比Choby）

2022「精品草編包」推薦：LOEWE 小號Iraca Anagram 織籃

提到草編包，絕對會想到LOEWE！最經典的「Basket Bag」在各大社群平台都出鏡率極高，時尚迷們都擁有一咖～而今年推出的新款也是美到令人驚呼，以經典手工編織的傳統提籃包，飾有管狀小牛皮背帶和小牛皮Anagram立體壓紋，實在太好看，野餐踏青揹上它，完美呈現度假氛圍啊！

2022夏日必備「精品草編包」推薦！CELINE愛心款、YSL新款美哭，這款2萬有找超熱賣

▲LOEWE 小號Iraca Anagram 織籃，NT$23,000。（圖／小紅書＠Lemon.T）

LOEWE這款草編包不僅有多種尺寸能選擇，還有黑色、漸層等色選能挑，絕對能滿足有各種喜好及需求的妳～

2022「精品草編包」推薦：YSL PANIER MEDIUM BAG

YSL這款PANIER MEDIUM BAG，採用馬術風格呈現，以拉菲草製成，綴上黑色皮革籠，飾有金色鉚釘，以及金屬YSL LOGO鑰匙扣，將草編材質加上個性元素，正式與度假感完美融合，時髦度爆表啊～

▲YSL PANIER MEDIUM BAG ，NT$66,950。（圖／YSL）

2022「精品草編包」推薦：PRADA 拉菲草手提袋

PRADA今年新推出的「拉菲草手提袋」太燒啦！以拉菲草縫製而成，以標誌性PRADA三角LOGO點綴正面，既簡約又輕巧，柔軟鬆垮的樣貌，怎麼揹都率性時髦，還有五色能挑選，不同風格的妳都能找到命定色，哪一色是你的Pick呢？

▲PRADA 拉菲草手提袋，NT$56,000。（圖／PRADA）

 
 
 
 
 

 
 

2022「精品草編包」推薦：DIOR 小碼 DIOR BOOK TOTE 輕便袋

DIOR的BOOK TOTE每季都會推出不同樣式、材質新款，讓粉絲們著迷不已！這款以米色黃麻帆布製作，綴以「L'Union Fait la Force」字樣刺繡，手提把和包身上有CHRISTIAN DIOR標誌，容量可收納所有日常必需品，更是一年四季都百搭的美包。

2022夏日必備「精品草編包」推薦！CELINE愛心款、YSL新款美哭，這款2萬有找超熱賣

▲DIOR 小碼 DIOR BOOK TOTE 輕便袋，NT$99,000。（圖／DIOR）

2022「精品草編包」推薦：LOUIS VUITTON Monogram Raffia手袋

LV新亮相的全新系列，以簡約俐落的風格加入草編的愜意氛圍，採用天然酒椰葉製成，包括大尺寸的拉菲草編包及水桶型小包，加上標誌性圓形LV LOGO，既精緻又很有亮點，目前兩款手袋都有黑色與焦糖色兩色可選。

2022夏日必備「精品草編包」https://i.beauty321.com/816x/https://il.beauty321.com/gallery/gallery/48488/photo-6293c7dddab75.jpg推薦！CELINE愛心款、YSL新款美哭，這款2萬有找超熱賣

▲LOUIS VUITTON Monogram Raffia手袋（圖／IG@louisvuitton）

2022「精品草編包」推薦：BURBERRY Freya 托特包

BURBERRY這款包採用人造酒椰纖維製成，以明線皮革包邊，包身上的TB刺繡相當精緻，更附有皮革手柄和可拆卸斜揹帶，有多種揹法能任意變換，容量也非常夠裝，是度假或日常都能攜帶的實用包款！

2022夏日必備「精品草編包」推薦！CELINE愛心款、YSL新款美哭，這款2萬有找超熱賣

▲BURBERRY Freya 托特包，NT$59,000。（圖／BURBERRY）

2022「精品草編包」推薦：Chloé small woody basket

Chloé推出的這款編織水桶包超熱賣，目前官網都是缺貨的！小巧精緻的水桶包造型，加上Chloé LOGO 織帶提把，增加品牌辨識度，還綴有棕色皮革揹帶，每個細節都超精緻～重點是兩萬有找的價格，沒理由不帶這咖回家啊！

▲CHLOE small woody basket，NT$19,500（圖／CHLOE、小紅書＠Tiff tiff）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載

關鍵字：

美人圈, 草編包, 精品, CELINE, LV, LOEWE

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