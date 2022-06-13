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伯爵「會轉動的珠寶」變出新色　耳環單個賣、混搭更自由

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▲▼ Piaget,VCA 。（圖／公關照）

▲模特兒疊戴伯爵Possession系列珠寶，創造專屬時尚風格。（圖／伯爵提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

伯爵（PIAGET）Possesion系列自1990年問世以來，以「會轉動的珠寶」的設計吸引時髦男女目光，且近年來疊戴首飾的風潮盛行，品牌持續壯大此系列，提供更多混搭選擇。今年加入貴重寶石款式，推出鑲嵌藍寶石、祖母綠或紅寶石的Y字墜鍊、戒指與耳環，耳環尤其強調穿戴自由，以單品方式銷售，想戴單邊或一次戴上多個耳環都有型。

▲▼ Piaget,VCA 。（圖／公關照）

▲伯爵Possession系列18K玫瑰金祖母綠鑽石墜鍊（左起）402,000元，祖母綠鑽石三圈耳環228,000元，18K白金鑽石單圈耳環58,000元，18K玫瑰金祖母綠鑽石單圈耳環81,000元。

Possession 18K白金或玫瑰金設計也新添耳環與窄版戒指，繽紛色彩則由鑲嵌藍寶石、祖母綠或紅寶石的作品呈現，鍊墜與窄版戒均展現細緻優雅風格，而單個銷售的耳環則非傳統的圓形線條，而是鑲嵌彩寶、中央鑲1顆小鑽的半圓弧線，分別有一道與三道寬版弧線款式。

▲▼ Piaget,VCA 。（圖／公關照）▲▼ Piaget,VCA 。（圖／公關照）▲▼ Piaget,VCA 。（圖／公關照）

▲伯爵Possession系列18K白金藍寶石鑽石戒指（左起）134,000元，18K玫瑰金紅寶石鑽石戒指148,000元， 18K玫瑰金鑽戒56,000元。

梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）以鏡面拋光心形花瓣構成立體小花的Frivole系列，今年也迎來新色彩，推出中央花蕊鑲嵌紅寶石的玫瑰金款式，以及點綴祖母綠的黃K金珠寶，兩種配色各有吊墜項鍊、耳環與手鍊；華麗版則結合兩種配色，將5朵捧著紅寶石花蕊的花朵與3朵中央鑲嵌祖母綠的小花，組成錦簇模樣的Frivole戒指，於指間盛開。

▲▼ Piaget,VCA 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶Frivole 紅寶石吊墜（上）62,500元，紅寶石手環58,000元。（圖／梵克雅寶提供，以下同）

▲▼ Piaget,VCA 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶Frivole 8花戒指，以玫瑰金與黃K金鑲嵌圓形切割紅寶石與祖母綠，352,000元。

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關鍵字：

伯爵, PIAGET, Van Cleef & Arpels, 梵克雅寶

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