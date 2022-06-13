星巴克6／15起買一送一再加碼！　上午11點後「全品項全容量」通通送

▲星巴克買一送一再加碼啦 。（圖／取自官方粉絲團）

記者蔡惠如／綜合報導

星巴克在6／13、6／14連續兩天推出星光好友優惠之後，再宣布「無縫接軌」從6／15起，推出買一送一的會員好友分享，比起星光優惠需從下午4點起才有買一送一好康，6／15起則從上午11點進店購買就能馬上賺一杯！而且不限品項跟容量，喜歡中午來上一杯咖啡的各位，快準備揪咖囉！

星巴克從6／15與6／16一連兩天，推出「星禮程會員專屬 – 會員好友分享」優惠活動，在活動期間每日上午11點至晚上8點，消費者至門市購買兩杯相同容量、口味、冰熱皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待，每人每次至多買二送二。

由於這次是針對星禮程會員的優惠活動，需全額以星禮程帳號中任一隨行卡或APP行動支付，才可享有回饋喔，車道服務與部分特定門市不提供此優惠，飲料需一次當場領取完畢。

別忘了星巴克在6／13、6／14共2天上班日，也有推出「星光好友分享」優惠，只要消費者在優惠當天下午4點至晚上8點到店內購買飲料，選擇2杯容量、風味、冰熱一致的飲品，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二。

cama café從6／8至7／7期間，推出為期4週的折扣優惠，新會員贈送黑咖啡，活動期間內加入cama café APP成為會員，即可獲得價值55元的中杯黑咖啡兌換券，活動限量5萬杯，此外，活動期間內毎週發送10元飲品折價券5張，還能轉贈給其它cama會員，另寄杯也有優惠，單次購買5杯，即享88折優惠，可寄杯；單次購買30杯，即享85折優惠。

另路易莎在6月底前每周一、二、三共3天，民眾至來店消費餐食、甜點和飲品，不限消費金額全面8折優惠，此優惠僅限限定門市，全台共337間，可至連結內查詢。

伯朗咖啡也在近期公佈6月份好友分享優惠日期，包括6／13、6／19、6／20、6／26、6／27於各特定門市提供優惠，當天以原價購買飲品任一杯，即贈送飲品任一杯，優惠品項以低價者計。