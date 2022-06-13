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Jennie「中洞大開」還原秀場造型　秀深邃鎖骨再現貓系純欲風

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記者王則絲／台北報導

韓女團BLACKPINK成員Jennie近日登上韓版《W》雜誌7月號封面，以「人間香奈兒」之姿負責演繹香奈兒（CHANEL）新系列，其中一組大片中，Jennie大膽還原秀上的服裝，一件長版大衣裡什麼都沒穿「中洞大開」，中空穿法很是性感，另一深V襯衫造型則展露深邃鎖骨，再次凸顯她的貓系純欲風氛圍。

BLACKPINK四位成員先前罕見合體登上了《Rolling Stone》封面，緊接著每位成員的行程也滿檔，除了Rosé也連續接拍雜誌外，Lisa日前還飛往巴黎，與巨星安海瑟薇、琵豔卡喬普拉世紀同框，頻繁的曝光活動，同時也預示著BLACKPINK團體回歸的時刻越來越近了。

Jennie這次出鏡雜誌大片，她先是以黑色蕾絲裙躺在巨量的泰迪熊娃娃堆中擺拍，放送比例修長的雙腿，以養眼畫面打頭陣，接著她穿上白色深V襯衫，迷人鎖骨清晰可見，全框眼線的煙燻妝容，更凸顯了Jennie的貓系顏以及厭世臉，純欲氛圍不言而喻。

下一套長版毛呢大衣造型，Jennie完整重現了秀場上的搭配，大衣裡面「什麼都沒穿」，就這麼帥氣性感的出鏡，而換上紅色格紋洋裝，又瞬間化身小公主般甜美，嘟嘴的可愛神情裡還藏有一絲叛逆態度，將服裝駕馭出強烈個人風格，只能說不愧是「人間香奈兒」。

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關鍵字：

Jennie, Blackpink, 人間香奈兒

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